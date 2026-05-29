KANA-BOONドラムス・関優梨子、離婚を発表「お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことを…」 元夫はfewsのベーシスト・藤井浩太
ロックバンド・KANA-BOONのドラムス・関優梨子が29日、自身のインスタグラムを更新し、離婚を発表した。
【写真】離婚を発表した関優梨子 ビールを飲むオフショット
関は、インスタグラムに【ご報告】と題した文書を投稿。「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と報告した。
続けて「人生は別の道を行くことになりますが、お互いを尊重する気持ちをもち、それぞれ音楽を続けて参ります」とし、「今後も活動を通じてみなさまに恩返しをしていけたらと考えております」「今後とも応援のほどいただけますと幸いです」と結んだ。
関は、KANA-BOONにサポートメンバーとして参加し、2026年1月1日に正式加入。元夫となる藤井浩太は、活動休止中のfewsのベーシスト。
【写真】離婚を発表した関優梨子 ビールを飲むオフショット
関は、インスタグラムに【ご報告】と題した文書を投稿。「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と報告した。
続けて「人生は別の道を行くことになりますが、お互いを尊重する気持ちをもち、それぞれ音楽を続けて参ります」とし、「今後も活動を通じてみなさまに恩返しをしていけたらと考えております」「今後とも応援のほどいただけますと幸いです」と結んだ。
関は、KANA-BOONにサポートメンバーとして参加し、2026年1月1日に正式加入。元夫となる藤井浩太は、活動休止中のfewsのベーシスト。