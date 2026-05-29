ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「最近、家事サボってない？」夫の一言に唖然…仕事・子育て・介護で… 「最近、家事サボってない？」夫の一言に唖然…仕事・子育て・介護でボロボロの妻にそれ言う!? 「最近、家事サボってない？」夫の一言に唖然…仕事・子育て・介護でボロボロの妻にそれ言う!? 2026年5月29日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「指示してくれないとわかんない」って、大人がそれを言いますか…？仕事も育児もこなしながら介護まで担っている美咲さんに、さらに夫の世話までさせるのはちょっと待ってほしいですよね。そしてリフォームの話になったとき、夫の口から出てきた言葉が想像以上で…この夫婦の今後は…！？>>【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？ 「話が違いすぎる…どっちがウソ？」食い違う証言に困惑…【釣った魚にエサはやらん Vol.23】 もしかしたら万引き犯じゃないかも…店員の最低すぎる保身発言【お宅のお子さんが万引きしました Vol.35】