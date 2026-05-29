連日お伝えしています通り、5月28日から「防災気象情報」が新しくなりましたが実は、豪雨災害をもたらす「線状降水帯」についても新たな情報が始まりました。それが、線状降水帯の「直前予測」です。

気象庁が線状降水帯発生の2時間から3時間前を“目標”に出す情報で、発表された地域では、今後、命に関わる災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

また気象庁ホームページでも「線状降水帯予測マップ」というモノが見られるようになりました。こちらは今後、大雨のおそれのある大まかなエリアを示した地図なんです。

気象庁はこれまでにも半日前に予測を発表していましたが、線状降水帯の予測が難しく、的中率は決して高くありませんでした。

ただ、今回新たに始まる「直前予測」の的中率が5割程度にまで上昇する、ということなんです。

──線状降水帯が実際に発生しなくても大雨となる確率は高いんですよね？

まさにその通りです。この情報が出るということは、それだけ危険な降り方、大雨となる可能性が非常に高いということです。

自治体からの避難情報を確認し、避難指示が出ていたらためらわず避難をしましょう！