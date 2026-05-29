7月25日よりユーロスペースほかにて全国順次公開されるドキュメンタリー映画『メレディス・モンク 踊る声、歌う身体』のポスタービジュアルと予告編が公開された。

参考：ビョークやデヴィッド・バーンも登場 『メレディス・モンク 踊る声、歌う身体』7月25日公開

ニューヨーク・トライベッカのロフトで亀の“ニュートロン”と暮らす、三つ編みがトレードマークの女性。彼女の名前は、メレディス・モンク。1942年11月20日生まれ、ニューヨーク育ち、現在83歳。作曲家であり歌手、演出家、振付家でもあり、さまざまな音楽劇や映画、インスタレーションを手がけるパフォーマンスアーティストとして活躍。3オクターブ以上の声域の声を“楽器”と捉え、ジャンルを超越したオリジナルな表現を追求し続けている。ビョークは彼女のファンであることを公言し、またデヴィッド・バーンやフィリップ・グラス、ブライアン・イーノ、そして日本でも坂本龍一やダムタイプなどさまざまなアーティストに影響を与えた。

本作は、モンクの舞台やパフォーマンスの豊富なアーカイブ映像に、ビョークやデヴィッド・バーンらへのインタビューを織り交ぜながら、彼女の60年にもおよぶ活動の断片をコンセプトアルバムのようにつなぎ合わせ、その独創的な表現と人生を描き出すドキュメンタリー。

1969年グッゲンハイム美術館初の舞台型イベントとなった『ジュース』への重圧、日本公演も行われた舞台『少女教育』での気づき。壮大な現代オペラ『アトラス』完成までのトラブルと苦労、現代音楽の超名盤と言われるアルバム『ドルメン・ミュージック』、ふたりの人生のパートナーとの出会いと別れ、母親への複雑な想い、そして残りの人生をみすえて作品を他人に委ねるための挑戦と葛藤……。その断章からは、1960年代の男性優位の社会の中で活動を始め、批評家からの冷笑にさらされながらも自身の道を歩みつづけたモンクの、強くしなやかでチャーミングな人物像が浮かび上がる。

公開された予告編は、モンクが鏡に向かい、トレードマークの三つ編みを編む後ろ姿から始まる。20代のある日、「声は背骨のように柔軟で、手のように動かせる」と悟ったことから、彼女の“声”を用いたオリジナルな表現の探求が始まった。「声は普遍的な魂に語りかける」「本能が奏でる最初の楽器、人間の中心から湧き上がるもの」と語るモンク。1960年代の女性作曲家がなかなか活躍することができなかった時代から、屈することなく、常に真摯に、自身の表現を追求し続けた彼女は、やがて“唯一無二のマジカルボイス”を習得していく。「自分が存在すると確かめるために創作しているのかも」「人生で意味のあることは何か考え続けている」という彼女の人生哲学を表す言葉とともに、幼少期から現在までのさまざまな姿が切り取られている。また映像には、「メレディスの試みは境界を打ち破った」と語るデヴィッド・バーンや、「我々の仲間のなかでも比類ない才能だったし、今もそうだ」と讃えるフィリップ・グラスの姿を垣間見ることができ、さらに「私のDNAに確実に影響を与えている」というビョークのコメントも引用されている。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、「その声は、宇宙まで届く」というコピーを体現するような、歌うモンクを捉えた写真が使用されている。赤いラインで表現されているのは、Meredith Monkのイニシャル「MM」と同時に、声の波形をイメージ。そして、その傍らにはモンクが愛したペットの亀“ニュートロン”のイラストもレイアウトされている。

（文＝リアルサウンド映画部）