ニトリは、充電式の「たためるハンディファン（MN09NR）」を5月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した。価格は1,990円。

【画像あり】手持ちとデスクファンの二刀流 使用イメージ

本製品は、ヘッドを後ろに折りたためる構造を採用し、手持ちのハンディファンとしてだけでなく、デスクやテーブル、棚などに置いてデスクファンとしても使用できる。通勤・通学時に加え、勉強や家事の際にも活用できる仕様となっている。

内蔵電池には、リン酸鉄リチウムイオン電池（3.2V／2000mAh）を採用。一般的に充放電のサイクルが長いとされ、従来のリチウムイオン電池と比較して熱安定性が高く、発火リスクが低いとされている点が特徴だ。繰り返し充電による劣化も比較的少ないとされており、長く使えるサステナブルなアイテムとして訴求されている。

充電時間は約5時間、連続使用時間は風量「1」で約6.5時間、風量「3」で約1.5時間。風量は3段階で調整可能となっている。外形寸法は約幅10.4×奥行4.3×高さ20.5cm、質量は約170g。カラーはホワイトの1色展開で、付属品として充電用USBコード（約60cm）とストラップが同梱される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）