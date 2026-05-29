おととし７月の記録的な豪雨災害で被害を受けた山形県酒田市青沢地区で、きょう被災者支援の一環でモルック体験が行われ、参加者が楽しいひと時を過ごしました。

【写真を見る】成功しても失敗しても大盛り上がり！豪雨被災地でモルック体験会 木の棒を投げて得点競うフィンランド発祥スポーツ（山形・酒田市）

モルックは木の棒を投げて得点を競うフィンランド発祥のスポーツで、誰でも手軽に楽しめます。

きょうの体験会には、おととし７月に県内を襲った記録的豪雨災害で被害を受けた青沢地区や八幡地区の住民などおよそ２０人が参加しました。

主催した酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンターでは、去年１２月からｅスポーツの体験などを行なって来ました。

以前、交流事業で行ったモルックが好評だったということで、本格的なモルック体験を実施しました。

■成功しても失敗しても大盛り上がり！

きょうは、どの試合も接戦となり大盛り上がりの様子。投げるのに成功しても、失敗しても聞こえるのは歓声ばかりで、参加者は楽しいひと時を過ごせたようです。

参加者は「前より少しいいような気がする。みんなグループでわいわい騒いでやっているのが楽しい。何でも挑戦してみたい」

参加者は「やれば楽しいですね。家の仕事ばかりやっているからたまにこういうのあっても良いなと思う」「まあまあうまく投げれました初めてにしては。楽しかった。来てよかった」





酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンター 澁谷成一朗さん「皆さん楽しんでもらってよかった。地域のつながりを作っていって皆さんが心も体も健康になってもらえたら」