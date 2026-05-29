　29日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は269枚だった。うちプットの出来高が247枚と、コールの22枚を上回った。プットの出来高トップは5万6000円の34枚（805円）。コールの出来高トップは7万5000円の10枚（375円高840円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　 +18　　　38　　90000　
　　 1　　　　　　　97　　85750　
　　 1　　 +37　　 107　　85000　
　　 1　　　　　　 150　　82500　
　　 1　　 +30　　 230　　80000　
　　10　　+375　　 840　　75000　
　　 2　　　　　　1200　　73000　
　　　　　　　　　　　　　65000　　3035 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62500　　2110 　　-435　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　2030 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　57125　　1005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 915 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 805 　　　　　　　34　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 465 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 425 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 365 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 325 　　 -80　　　26　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 320 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 300 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 266 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 235 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 208 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 185 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 170 　　　-3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 160 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 117 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 104 　　 -23　　　11　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　91 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　79 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　70 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　61 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　54 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　25 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 7 　　　 0　　　 1　

