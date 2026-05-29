【↑】日経平均 大引け｜ 急反発、米株高を受け初の6万6000円台乗せ (5月29日)
日経平均株価
始値 65133.97
高値 66505.02
安値 65133.97
大引け 66329.50(前日比 +1636.38 、 +2.53％ )
売買高 46億212万株 (東証プライム概算)
売買代金 16兆3127億円 (東証プライム概算)
-----------------------------------------------------------------
■本日のポイント
１．日経平均は1636円高と急反発、初の6万6000円台乗せ
２．イラン情勢の進展期待が膨らみNYダウなどが最高値を更新
３．AI・半導体関連への人気が続き、電子部品株も買われる
４．ＳＢＧやファストリが高く、村田製や太陽誘電などが急伸
５．フジクラやアドテスト、ディスコが安く、ファナックも軟調
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比24ドル高と小幅に続伸した。米・イランの停戦延長を巡る交渉の進展が期待が相場を支えた。
東京市場では、日経平均株価は大幅反発。イラン情勢の進展期待が膨らんだほか、AI・半導体関連株に加え電子部品株などに対する買いが流入し、日経平均は初の6万6000円台に乗せた。
米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではNYダウやナスダック指数など主要3指数が最高値を更新した。これを受け、AI・半導体関連株への物色人気が続き、日経平均は25日につけた最高値(6万5158円)を上回り、初の6万6000円台に値を上げた。一時1800円を超える上昇となり、27日の取引時間中の最高値(6万6428円)も更新した。ソフトバンクグループ<9984>とファーストリテイリング<9983>の2銘柄で日経平均株価を600円強押し上げたほか、村田製作所<6981>など電子部品株が買われた。TOPIXも最高値を更新した。
個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A>や東京エレクトロン<8035>、信越化学工業<4063>が高く、太陽誘電<6976>やＴＤＫ<6762>が値を飛ばした。イビデン<4062>やＳＵＭＣＯ<3436>が急伸し、キーエンス<6861>やリクルートホールディングス<6098>が堅調。トヨタ自動車<7203>やＮＥＣ<6701>、パナソニック ホールディングス<6752>も買われた。
半面、フジクラ<5803>やアドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>が安く、富士通<6702>やソニーグループ<6758>、日立製作所<6501>が値を下げた。三井住友フィナンシャルグループ<8316>や三井物産<8031>が下落し、ファナック<6954>や丸紅<8002>、ＩＮＰＥＸ<1605>が軟調だった。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、イビデン <4062>、ＴＤＫ <6762>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約1095円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はフジクラ <5803>、アドテスト <6857>、日東電 <6988>、ファナック <6954>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約135円。
東証33業種のうち29業種が上昇し、下落は鉱業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)金属製品、(2)空運業、(3)繊維製品、(4)電気機器、(5)ガラス・土石。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)建設業、(2)保険業、(3)倉庫・運輸、(4)卸売業、(5)精密機器。
■個別材料株
△伊藤園 <2593> [東証Ｐ]
海外事業堅調で26年4月期業績は計画上振れ。
△Ｊグループ <3063> [東証Ｇ]
株主優待制度の拡充と記念株主優待など発表を好感。
△Ｆスターズ <3687> [東証Ｐ]
ドイツの量子スタートアップとパートナーシップを締結。
△ブルーミーム <4069> [東証Ｇ]
26年3月期業績は計画下振れで着地もアク抜け感強まる。
△オリコン <4800> [東証Ｓ]
MBO実施でTOB価格1332円にサヤ寄せ。
△三和ＨＤ <5929> [東証Ｐ]
米バリューアクトの保有割合が7.54％に上昇。
△ＪＥＴ <6228> [東証Ｓ]
遅延の決算発表と有報訂正でアク抜け感。
△キッツ <6498> [東証Ｐ]
半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風。
△村田製 <6981> [東証Ｐ]
ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が刮目。
▼アスクル <2678> [東証Ｐ]
5月単体売上高10.5％減。
▼アイスペース <9348> [東証Ｇ]
発行可能株式総数の増加を株主総会で付議へ。
東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ｆスターズ <3687>、(2)ＳＵＭＣＯ <3436>、(3)武蔵精密 <7220>、(4)イビデン <4062>、(5)堺化学 <4078>、(6)日ケミコン <6997>、(7)三井ハイテク <6966>、(8)太陽誘電 <6976>、(9)村田製 <6981>、(10)デンカ <4061>。
値下がり率上位10傑は(1)広済堂ＨＤ <7868>、(2)ＦＩＧ <4392>、(3)三菱自 <7211>、(4)日本紙 <3863>、(5)タマホーム <1419>、(6)テスＨＤ <5074>、(7)コニシ <4956>、(8)明電舎 <6508>、(9)オークネット <3964>、(10)岩手銀 <8345>。
【大引け】
日経平均は前日比1636.38円(2.53％)高の6万6329.50円。ＴＯＰＩＸは前日比55.16(1.41％)高の3957.17。出来高は概算で46億212万株。東証プライムの値上がり銘柄数は938、値下がり銘柄数は585となった。東証グロース250指数は818.37ポイント(13.64ポイント安)。
［2026年5月29日］
株探ニュース
始値 65133.97
高値 66505.02
安値 65133.97
大引け 66329.50(前日比 +1636.38 、 +2.53％ )
売買高 46億212万株 (東証プライム概算)
売買代金 16兆3127億円 (東証プライム概算)
-----------------------------------------------------------------
■本日のポイント
１．日経平均は1636円高と急反発、初の6万6000円台乗せ
２．イラン情勢の進展期待が膨らみNYダウなどが最高値を更新
３．AI・半導体関連への人気が続き、電子部品株も買われる
４．ＳＢＧやファストリが高く、村田製や太陽誘電などが急伸
５．フジクラやアドテスト、ディスコが安く、ファナックも軟調
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比24ドル高と小幅に続伸した。米・イランの停戦延長を巡る交渉の進展が期待が相場を支えた。
東京市場では、日経平均株価は大幅反発。イラン情勢の進展期待が膨らんだほか、AI・半導体関連株に加え電子部品株などに対する買いが流入し、日経平均は初の6万6000円台に乗せた。
米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではNYダウやナスダック指数など主要3指数が最高値を更新した。これを受け、AI・半導体関連株への物色人気が続き、日経平均は25日につけた最高値(6万5158円)を上回り、初の6万6000円台に値を上げた。一時1800円を超える上昇となり、27日の取引時間中の最高値(6万6428円)も更新した。ソフトバンクグループ<9984>とファーストリテイリング<9983>の2銘柄で日経平均株価を600円強押し上げたほか、村田製作所<6981>など電子部品株が買われた。TOPIXも最高値を更新した。
個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A>や東京エレクトロン<8035>、信越化学工業<4063>が高く、太陽誘電<6976>やＴＤＫ<6762>が値を飛ばした。イビデン<4062>やＳＵＭＣＯ<3436>が急伸し、キーエンス<6861>やリクルートホールディングス<6098>が堅調。トヨタ自動車<7203>やＮＥＣ<6701>、パナソニック ホールディングス<6752>も買われた。
半面、フジクラ<5803>やアドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>が安く、富士通<6702>やソニーグループ<6758>、日立製作所<6501>が値を下げた。三井住友フィナンシャルグループ<8316>や三井物産<8031>が下落し、ファナック<6954>や丸紅<8002>、ＩＮＰＥＸ<1605>が軟調だった。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、イビデン <4062>、ＴＤＫ <6762>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約1095円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はフジクラ <5803>、アドテスト <6857>、日東電 <6988>、ファナック <6954>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約135円。
東証33業種のうち29業種が上昇し、下落は鉱業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)金属製品、(2)空運業、(3)繊維製品、(4)電気機器、(5)ガラス・土石。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)建設業、(2)保険業、(3)倉庫・運輸、(4)卸売業、(5)精密機器。
■個別材料株
△伊藤園 <2593> [東証Ｐ]
海外事業堅調で26年4月期業績は計画上振れ。
△Ｊグループ <3063> [東証Ｇ]
株主優待制度の拡充と記念株主優待など発表を好感。
△Ｆスターズ <3687> [東証Ｐ]
ドイツの量子スタートアップとパートナーシップを締結。
△ブルーミーム <4069> [東証Ｇ]
26年3月期業績は計画下振れで着地もアク抜け感強まる。
△オリコン <4800> [東証Ｓ]
MBO実施でTOB価格1332円にサヤ寄せ。
△三和ＨＤ <5929> [東証Ｐ]
米バリューアクトの保有割合が7.54％に上昇。
△ＪＥＴ <6228> [東証Ｓ]
遅延の決算発表と有報訂正でアク抜け感。
△キッツ <6498> [東証Ｐ]
半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風。
△村田製 <6981> [東証Ｐ]
ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が刮目。
▼アスクル <2678> [東証Ｐ]
5月単体売上高10.5％減。
▼アイスペース <9348> [東証Ｇ]
発行可能株式総数の増加を株主総会で付議へ。
値下がり率上位10傑は(1)広済堂ＨＤ <7868>、(2)ＦＩＧ <4392>、(3)三菱自 <7211>、(4)日本紙 <3863>、(5)タマホーム <1419>、(6)テスＨＤ <5074>、(7)コニシ <4956>、(8)明電舎 <6508>、(9)オークネット <3964>、(10)岩手銀 <8345>。
【大引け】
日経平均は前日比1636.38円(2.53％)高の6万6329.50円。ＴＯＰＩＸは前日比55.16(1.41％)高の3957.17。出来高は概算で46億212万株。東証プライムの値上がり銘柄数は938、値下がり銘柄数は585となった。東証グロース250指数は818.37ポイント(13.64ポイント安)。
［2026年5月29日］
株探ニュース