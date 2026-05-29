安藤優子、ユニクロのアイテムを取り入れた“大学講師コーデ”を披露「私も真似したい」「とても素敵〜」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいカラーが印象的なユニクロのアイテムを活用した“大学講師コーデ”を公開した。
【写真】「私も真似したい」ユニクロのアイテムを取り入れた、安藤優子の“大学講師コーデ”
安藤は「本日はセンセイの日です。あっついので、ライトブルーのサラテロシャツにネイビーのマキシスカート。ベルトはブラウンです」と、この日のコーディネートを紹介。爽やかなブルーのシャツに、スニーカーの黄色をアクセントとして効かせたスタイリングを披露した。
続けて「@uniqlo_jp シャツ @madisonblue_official スカート @eauvire_official ベルト」と各アイテムのブランドも記し、ユニクロのアイテムを取り入れた、真似しやすい大人の着こなしとなっていた。
このコーディネートに、コメント欄には「マキシスカート素敵です」「私も真似したい」「空色ブラウスに黒のダウンに黄色のシューズ可愛い」「抜群の涼感と軽やかさ重く見せない素材選び」「イエローのスニーカーとても素敵〜」などと反響が集まっている。
【写真】「私も真似したい」ユニクロのアイテムを取り入れた、安藤優子の“大学講師コーデ”
安藤は「本日はセンセイの日です。あっついので、ライトブルーのサラテロシャツにネイビーのマキシスカート。ベルトはブラウンです」と、この日のコーディネートを紹介。爽やかなブルーのシャツに、スニーカーの黄色をアクセントとして効かせたスタイリングを披露した。
このコーディネートに、コメント欄には「マキシスカート素敵です」「私も真似したい」「空色ブラウスに黒のダウンに黄色のシューズ可愛い」「抜群の涼感と軽やかさ重く見せない素材選び」「イエローのスニーカーとても素敵〜」などと反響が集まっている。