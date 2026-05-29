フグと同じ猛毒を持つアカハライモリが、土の中に生息するダニから毒を得ていることが分かったと、北里大などの研究チームが発表した。

アカハライモリは体内で毒を合成できないため、その獲得メカニズムは長年の謎だった。論文が国際科学誌に掲載された。

アカハライモリは、日本固有種で国内に広く分布している。体内にはフグ毒として知られる強力な神経毒「テトロドトキシン（ＴＴＸ）」を持ち、危険が迫ると赤色の腹部を見せて天敵を威嚇する習性がある。

人工飼料で育てた個体はＴＴＸを持たないことは以前から分かっており、何らかの野生のエサから毒を得ていると考えられてきた。ただ、どの生物から獲得しているかは未解明だった。

チームはまず、成体１０匹の胃を分析し、多数のダニをエサにしていることを突き止めた。さらに、生息環境の土壌にいるダニを質量分析計で精密に解析した結果、落葉や微生物などを食べるササラダニというダニ類からＴＴＸを検出。飼育下で繁殖し、生まれつき毒を持たない個体にササラダニを与えると、体内にＴＴＸを蓄積し始めたという。

研究を主導した同大博士課程２年の中澤勇人さん（２５）は「フグ毒は身近でありながら、その由来は明らかではなかった。さらに研究を重ね、毒の起源に迫りたい」と話す。

フグ毒に詳しい山下まり・東北大教授（天然物化学）の話「ササラダニがどのようにＴＴＸを生産・獲得しているのかについても、解明を期待したい」