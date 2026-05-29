バイオリニストの前橋汀子（ていこ）が、「ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全集」（ソニー）を出した。

２０２４年に右肩を手術し、約７か月のブランクを経て復帰して初めて収録したＣＤのリリースとなる。「これほどバイオリンを弾かない時期はなかった」という未経験の事態を乗り越え、８０歳を超えた今も、演奏家としてさらなる進化を遂げようとしている。（宍戸将樹）

手術の前に収録したベートーヴェンのバイオリン・ソナタ全集を昨年リリースしてから、１年後となる発売。ブラームスの１番と２番は自身初の録音となる。「昔から収録したいとは思っていたけど、なかなか出来なかった。自分の集大成として弾きたかった」と満を持して臨んだ。

長年にわたる稼働の影響からか、右肩腱板（けんばん）の断裂が判明した一昨年夏、「９０歳まで弾きたい」と手術を決めた。施術後しばらくは右手が上がらず、楽器を持てない日々。「復帰できるか不安もありました。ただもう一回ステージに立ちたい、演奏したかった」。辛抱強くリハビリに取り組み、後遺症もなく回復した。「手術後はじめて楽器を弾いたときはドキドキしました」

療養期間は「弾くことはできないけれど、音楽には触れていたい」と名手の過去の演奏や、ブラームスの交響曲や歌曲などを聴き、作曲家へのイメージを深めた。「３番はかなり昔から弾いている曲ですが、テンポ感や音の感じ方など、新しい発見がありました」と振り返る。

「雨の歌」の愛称を持ち、明朗だが郷愁を誘う第１番、穏やかで明るい曲調の第２番、激しさの中に陰影を感じさせる第３番とそれぞれ違う曲調に取り組み、「弾けば弾くほど深く（ブラームスの）魂の奥をのぞきこむような」感覚を得たという。

来月は全国でリサイタルを行い、露作曲家プロコフィエフや、仏作曲家フランクのバイオリン・ソナタのほか、小品も交えて披露する。「一日でも長く弾きたいし、聴いてくれるお客さんがいるのはありがたいこと」とますます音楽への思いが深まっている。

尊敬してやまない旧ソ連のバイオリニスト、ナタン・ミルシテインから学んだことは、今でも息づいている。「ホールの響きに合わせて指遣いを変えて音色を作っていくことは大事。今では当たり前のことだけど、当時初めて教わった時は驚きました」。円熟した音楽性だけでなく、当意即妙な演奏に更に磨きがかかった姿を見せてくれるだろう。

東京公演は６月２８日、サントリーホールで午後２時開演。ピアノは今回のＣＤでも共演したヴァハン・マルディロシアン。（電）０３・３２３４・９９９９。