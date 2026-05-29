欧州を拠点に活躍する世界的指揮者の山田和樹＝写真右＝が東京大先端科学技術研究センター（先端研）の特別客員教授に４月１日付で就任した。

それを記念して今月初旬、東京・駒場の同大キャンパスで先端研の杉山正和所長＝写真左＝と特別対談を行った。

対談で杉山所長は、科学技術が発展する一方、エネルギーやＡＩ（人工知能）などにも問題が顕在化していると指摘。これに対し、山田は「科学は（分野を）分けすぎたことで、専門分野以外への視座がなくなりやすくなっている。今こそ芸術や文化、音楽が役立つべきだ。いろいろな分野のハーモニーを奏でるのが音楽の役割だ」と語った。

先端研では、文系や理系の枠を超えた横断的な研究に取り組んでいる。杉山所長は山田の就任が「キャンパスで科学と芸術が響き合うチャンス」と表現した。

「若い世代の育成」も先端研の目標の一つ。一流の芸術家の講演や演奏を通し、大学生や高校生らが社会における芸術の役割を考えることを目指している。４７歳の山田も協働して演奏会や講義を行ってきており、杉山所長は「マエストロには若い人に視野を広げるよう伝える伝道師となってほしい」と期待を込めた。