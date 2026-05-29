大学三大駅伝の開幕戦、出雲駅伝の公式アカウント（出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会）が２９日、ＳＮＳを更新。「選手とスタッフの熱中症対策として、今回からスタート時刻等を変更することとしました」などと記し、スタート時間を従来より約４時間早い午前９時１０分にすると発表した。

「■第３８回大会の日程（予定）

１０月１２日（月・祝）

・競技スタート ９時１０分

・表彰式 １１時４５分頃〜

※開催概要は７月に開催する実行委員会で正式決定します」とした。

投稿した「第３８回出雲大学選抜駅伝競走のスタート及び表彰式等の開始時刻の変更について」とする文書では「平成１５年の第１５回大会からスタート時刻を１３時５分で実施してきました。近年、競技の時間帯に気温が２５度を超える状況となっています。そのため、給水所の増設など熱中症対策を行ってきましたが、多くの選手に熱中症の症状がみられ、救急搬送する事態も発生しています。さらにご協力いただいているスタッフの皆様も、暑い中での業務のため、負担がおおくなっています」などと理由を説明した。