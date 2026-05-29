5月28日、俳優でモデルの井桁弘恵が、フォトグラファー・花盛友里氏のInstagramに登場。“スク水風”にも見える水着ショットを披露し、そのスタイルのよさに注目が集まっている。

花盛氏は《いげちゃんが着る盛りだくさんの新作水着たち!》と投稿。公開された写真では、井桁が2種類の水着スタイルを披露していた。

「1枚めでは、装飾のない紺色のシンプルな水着姿を披露しました。シンプルなデザインだからこそ、すらりとした手足や均整の取れたスタイルが際立っていました。2枚めは、黒の水着にシースルー素材のブルーの巻きスカートを合わせ、ファッション性を感じさせる着こなしを見せています。大ぶりのピアスもアクセントとなっており、モデルらしい洗練された雰囲気を漂わせています」（芸能ジャーナリスト）

SNSでは、

《これだけ売れっ子になっても水着姿を披露してくれるいげちゃんが最強》

《おキレイっこのままの勢いで、新しい写真集を》

といった声があがっている。

井桁は2015年に芸能界入り。2018年にはウエディング雑誌「ゼクシィ」の11代目CMガールに抜擢され、注目を集めた。2019年には「週刊プレイボーイ」で初グラビアにも挑戦。その後はファッションイベント「GirlsAward」への出演や、ドラマ『紅さすライフ』（日本テレビ系）のヒロイン役など、モデル・俳優として幅広く活動している。

「井桁さんは、親しみやすさとスタイルのよさを両立している、稀有な存在です。同性からの人気も高く、水着姿にも好意的な声が集まりました。近年は、俳優として軌道に乗ると、肌の露出を控えるケースも多いですが、井桁さんの場合はモデルとしての表現力も評価されており、今回もファッションの一環として、水着姿を披露してくれました。品のよさを失わない点が、支持される理由ではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

2021年からは『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCも務めるなど、タレントとしての活躍も続いている。

「5月30日に放送される『DAZN presents うちの推しがアツすぎて!FIFAワールドカップ開幕直前!みんなの推しイレブンSP』（日本テレビ系）では、Snow Man・阿部亮平さんとの初MCタッグも話題になっています。活躍の場を広げるなかでも、変わらぬスタイルと表現力で、さらなる飛躍が期待されます」（同前）

勢いはまだまだ続きそうだ。