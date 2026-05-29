義実家で「私だけ皿がない」義母の嫌がらせを「母さんに限って」と信じなかった夫。ついに現場を目撃して

筆者の友人A子から聞いたエピソードです。義実家の食事会で、なぜか毎回、自分の分だけ箸や皿、料理が足りないA子。夫に相談しても信じてもらえず、長く我慢していました。ところが親戚が集まった年末の席で、また彼女の前だけ何も用意されていない状況に。ついに夫が立ち上がり、義母を追及します。そこで義母の立場が逆転したスッキリするお話です。

表では完璧な義母、でも私にだけ違う態度

結婚してから、A子は月に一度ほど義実家へ食事に呼ばれていました。

義母は外では評判のいい人で、親戚からも「気が利く」「料理上手」と言われる存在。

夫もずっと「うちの母さんは面倒見がいいから」と信じていたそうです。

でも、A子に対してだけ、義母は分かりにくい嫌がらせをしていました。

誰にも気づかれない“小さな排除”

席に着くと、A子の箸だけがない。

取り皿が一枚足りない。

温かい料理が全員に配られたあと、A子の分だけなかなか来ない。

誰かに指摘されるほど露骨ではありません。しかし確実に、“あなたは後回し”と伝わるやり方でした。

A子は何度か夫に相談しましたが、「気のせいじゃない？」「母さんに限って」と流されてしまいます。証拠もなく、波風を立てたくない思いもあり、我慢を続けていました。

決定的だった年末の食事会

親戚が集まった年末の食事会。

広い座敷に料理が並び、皆が席に着く中、またA子の前にだけ何もありませんでした。

箸も皿も湯のみもありません。

まるで最初から人数に入っていないような扱いだったそうです。

親戚たちは会話に夢中で気づかず、義母は台所から出てきても見て見ぬふり。

その瞬間、A子は「ああ、今年もこれか」と静かに諦めかけました。

すると、隣にいた夫が立ち上がりました。