「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の中務裕太が２９日、東京・ＥＸＰＧ ＳＴＵＤＩＯ ＴＯＫＹＯでスマートフォン向けアプリ「ＡＩ ＤＡＮＣＥ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＳｏｆｔＢａｎｋ」ローンチ記念イベントに、「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ」の奥田力也と登場した。

ＬＤＨとソフトバンクの共同開発で、撮影したダンス動画を生成ＡＩが分析し、ダンスの上達を支援するもの。中務は「教育の現場ではダンスが必修になっているけれど、ダンスが踊れない先生もいる。そういう場合にも」と呼び掛けた。

ダンススクール生徒によるアプリの実演が行われ、ＡＩが分析した改善点が画面いっぱいに表示されると、２人は「厳しい！」と声を上げた。詳細な指示について、奥田は「ここまで言われると完璧にやってやろうって気になりますね」。一方の中務は「うるせぇなぁ（笑）」と冗談交じりに話し、場内は笑いに包まれた。

最後に「ついにＡＩもダンス界に進出してきたか…」とつぶやきながらも「これを使って、ダンスの根幹を知って深く学んでいってもらえることを心から望んでいる。たくさんの人にダンスを知ってほしい」と願った。