フジテレビ系で土曜プレミアム「１分トークの祭典ＴＨＥトークワン」（土曜・午後９時）が６月６日に放送されることが２９日、わかった。

番組は、お笑いコンビの「オードリー」（若林正恭、春日俊彰）と「チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がＭＣ初タッグで送る“制限時間１分”の超絶テンポのトークショー。「１分後に大物に噛みつきます」「１分後に土下座します」「１分後、理不尽なことを言います」「１分後、社会を斬ります」「１分後、私をかわいく思えます」「１分後、実際の写真を出します」「古畑任三郎のＢＧＭに合わせて１分後に核心をつきます」など、バリエーションに富んださまざまなお題に沿ったトークを展開する。

第１弾となる今回は、豪華２１人の芸能人が集結しＮｏ．１の座を争う。見守りゲストとして、女優の瀬戸朝香、俳優の濱田龍臣が熱い戦いを盛り上げる。

■緊張感あふれる１分トークＮｏ．１の座を争うプレーヤーを紹介！

熱い戦いに挑むのは、井口浩之（ウエストランド）、伊藤俊介（オズワルド）、稲田美紀（紅しょうが）、岩崎う大（かもめんたる）、春日俊彰（オードリー）、熊元プロレス（紅しょうが）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、こたけ正義感、小手伸也、紺野ぶるま、砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ）、ＤＪ ＫＯＯ、中岡創一（ロッチ）、新山（さや香）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ふくらＰ、松尾駿（チョコレートプラネット）、村上佳菜子、村重杏奈、吉住、渡辺銀次（ドンデコルテ）（五十音順）の２１人。

果たして、観客を沸かせ、初代王者に輝くのは！？

■「ＴＨＥトークワン」ルール

・トークの時間は１分！

・番組が用意したトークテーマの中から自身でテーマを選択し、トークを披露。

・トークの順番は、ＭＣ若林が回すルーレットによりその場でランダムに決定。

１回戦は、７人ずつ３ブロックに分かれて行われ、観客５０人の審査により「もっと話を聞きたい！」と思わせた各ブロック上位２人、計６人がセカンドステージに進出。

セカンドステージを勝ち抜いた３人によりファイナルステージが行われ、観客から最も得票を集めたプレイヤーが優勝となる。

それぞれが話す“お題“は「大喜利」のようでもあり「トークテーマ」でもある、今までにない１分トークの新しいカタチを生み出す。