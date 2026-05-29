プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位、ＷＢＡ＆ＷＢＯ同級２位、ＩＢＦ同級４位の那須川天心（２７）＝帝拳＝ら帝拳ジム所属の４選手が２９日、千葉・成田市でトレーニングキャンプをスタートした。

那須川のほか、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２８）、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級１位、ＷＢＡ同級２位、ＩＢＦ同級８位の坪井智也（３０）が参加。来月上旬まで、中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチ指導のもと、下半身を中心に強化する。

４月のＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に９回終了ＴＫＯ勝ちした那須川は、９月にも次戦に臨む見通し。昨年１１月の王座決定戦で判定負けを喫した現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）との再戦を切望している。所属ジムを通じ「新しいことを始めると倍になって返ってくる一粒万倍日の今日。狙ったかのように成田合宿のスタートです。合宿の成果が倍以上になって返ってくることを期待し一歩一歩進んでいきたいなと思います。と言う事は辛い事も倍になるのか。倍の定義が何を持ってなのかわからずですがバイタリティを強く持ち挑むと決意をしたところでバイバイとさせていただきます。行ってまいります！」と独特な表現で意気込みを語った。

３月に世界王座に返り咲いた岩田は、ＷＢＣから同級１位のエリック・バディージョ（メキシコ）との指名試合を指令されている。「これから成田走り込みキャンプに行ってきます！次戦、強い相手と対戦するという噂も多方面から聞こえてきているので気合いを入れて中村ストレングス＆コンディショニングコーチとチームで心肺と脚を徹底的に追い込んで心身共に強くなって帰ってきたいと思います！応援よろしくお願いします！」とコメント。

３月に高田勇仁（ライオンズ）との再戦を制し、初防衛に成功した松本は「久しぶりの成田キャンプに舞い戻ってきました！チャンピオンになって成田に戻ってくることができて嬉しく思います。熱い夏に向けて土台からつくっていけたらと思います。到着したら早速トレーニングに入りますが、最後まで怪我なく中村ストレングス＆コンディショニングコーチのもとで頑張ってきます！」とコメント。

アマチュアの２０２１年世界選手権バンタム級金メダリストで、プロ５戦目での世界挑戦を視野に入れる坪井は「これから走り込み合宿。参加出来る事に感謝して全力で楽しんでやりきります。次戦に向けて足りない足腰や体力を重点的に鍛えます」と力強く語った。