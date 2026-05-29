オードリー×チョコプラ、MC初タッグ 豪華21人が“1分トーク王者”競う【出場者一覧】
お笑いコンビ・オードリーとチョコレートプラネットがMC初タッグを結成する、フジテレビ系バラエティー『1分トークの祭典THEトークワン』が6月6日放送される（後9：00）。
【写真】カッコいい！オードリー＆チョコプラがそろってポーズ
同番組は“制限時間1分”の超絶テンポのトークショー。「1分後に大物に噛みつきます」「1分後に土下座します」「1分後、理不尽なことを言います」「1分後、社会を斬ります」「1分後、私をかわいく思えます」「1分後、実際の写真を出します」「古畑任三郎のBGMに合わせて1分後に核心をつきます」など、バリエーションに富むさまざまなお題に沿ったトークを展開する。第1段となる今回は、豪華21人の芸能人が集結しNo.1の座を争う。見守りゲストとして、瀬戸朝香、濱田龍臣が熱い戦いを共に盛り上げる。
賞レース王者から俳優、アーティスト、アスリートまで、各界からトークの祭典にふさわしいメンバーが大集結。果たして、観客を沸かせ、初代王者に輝くのは一体誰だ。
企画・総合演出は、安島隆氏が務める。
『THEトークワン』 ルール
・トークの時間は1分
・番組が用意したトークテーマの中から自身でテーマを選択し、トークを披露。
・トークの順番は、MC若林が回すルーレットによりその場でランダムに決定。
1回戦は、7人ずつ3ブロックに分かれて行われ、観客50人の審査により「もっと話を聞きたい！」と思わせた各ブロック上位2人、計6人がセカンドステージに進出。セカンドステージを勝ち抜いた3人によりファイナルステージが行われ、観客から最も得票を集めたプレイヤーが優勝となる。
■出場者（※五十音順）
井口浩之（ウエストランド）、伊藤俊介（オズワルド）、稲田美紀（紅しょうが）、岩崎う大（かもめんたる）、春日俊彰（オードリー）、熊元プロレス（紅しょうが）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、こたけ正義感、小手伸也、紺野ぶるま、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）、DJ KOO、中岡創一（ロッチ）、新山（さや香）、平子祐希（アルコ&ピース）、ふくらP、松尾駿（チョコレートプラネット）、村上佳菜子、村重杏奈、吉住、渡辺銀次（ドンデコルテ）
【写真】カッコいい！オードリー＆チョコプラがそろってポーズ
同番組は“制限時間1分”の超絶テンポのトークショー。「1分後に大物に噛みつきます」「1分後に土下座します」「1分後、理不尽なことを言います」「1分後、社会を斬ります」「1分後、私をかわいく思えます」「1分後、実際の写真を出します」「古畑任三郎のBGMに合わせて1分後に核心をつきます」など、バリエーションに富むさまざまなお題に沿ったトークを展開する。第1段となる今回は、豪華21人の芸能人が集結しNo.1の座を争う。見守りゲストとして、瀬戸朝香、濱田龍臣が熱い戦いを共に盛り上げる。
企画・総合演出は、安島隆氏が務める。
『THEトークワン』 ルール
・トークの時間は1分
・番組が用意したトークテーマの中から自身でテーマを選択し、トークを披露。
・トークの順番は、MC若林が回すルーレットによりその場でランダムに決定。
1回戦は、7人ずつ3ブロックに分かれて行われ、観客50人の審査により「もっと話を聞きたい！」と思わせた各ブロック上位2人、計6人がセカンドステージに進出。セカンドステージを勝ち抜いた3人によりファイナルステージが行われ、観客から最も得票を集めたプレイヤーが優勝となる。
■出場者（※五十音順）
井口浩之（ウエストランド）、伊藤俊介（オズワルド）、稲田美紀（紅しょうが）、岩崎う大（かもめんたる）、春日俊彰（オードリー）、熊元プロレス（紅しょうが）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、こたけ正義感、小手伸也、紺野ぶるま、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）、DJ KOO、中岡創一（ロッチ）、新山（さや香）、平子祐希（アルコ&ピース）、ふくらP、松尾駿（チョコレートプラネット）、村上佳菜子、村重杏奈、吉住、渡辺銀次（ドンデコルテ）