高校の同級生が女性と指輪探し→目撃で号泣「可哀想」「見てて苦しい」「めちゃくちゃ胸がぎゅーーってなった」『るなしい』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第9話が28日、放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】カワイイ！デートを楽しむ原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第9話では、るなの背後に潜んでいた茂木（正名僕蔵）がついに動き出し、投資の話を持ちかけられるケンショー。事業計画に感動したという茂木から提示された金額は10億円。
呆気に取られるケンショーだったが、歪んだ野心が勝り、手に負えない契約を結んでしまう。重圧に苛立ちを募らせる中、岬（滝澤エリカ）の悩みを聞くうちに、本音と覚悟があふれ出て、その後岬と指輪探しに出かける。るなは指輪探しをしている、かつての高校の同級生でもあるケンショーと岬をたまたま目撃し、号泣した。
このシーンにはSNS上で「可哀想」「見てて苦しい」「めちゃくちゃ胸がぎゅーーってなった」などの反響が寄せられている。
【場面写真】カワイイ！デートを楽しむ原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
呆気に取られるケンショーだったが、歪んだ野心が勝り、手に負えない契約を結んでしまう。重圧に苛立ちを募らせる中、岬（滝澤エリカ）の悩みを聞くうちに、本音と覚悟があふれ出て、その後岬と指輪探しに出かける。るなは指輪探しをしている、かつての高校の同級生でもあるケンショーと岬をたまたま目撃し、号泣した。
このシーンにはSNS上で「可哀想」「見てて苦しい」「めちゃくちゃ胸がぎゅーーってなった」などの反響が寄せられている。