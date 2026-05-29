結婚相談所「Presia（プレシア）」による20代から30代の婚活・恋活中の女性を対象にした意識調査で、「交際経験ゼロの男性が結婚対象になる」と答えた人が78.8%という圧倒的な割合となった。

【映像】バキ童・ぐんぴぃ、伝説の街頭インタビュー

ニュース番組『わたしとニュース』では、かつて街頭インタビューをきっかけにネット上で話題となり、昨年彼女ができたことを報告したお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃの話を交えつつ、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに令和の恋愛・結婚観について考えた。

■交際経験ゼロから彼女ができたぐんぴぃ「夢のデータじゃないかよ」

今から7年前の2019年、ABEMAニュースの街頭インタビューに「女性経験がない男性」として出演し、「バキバキ童貞です」と答えたぐんぴぃ。最もセンシティブとも言える性に関するプライバシー情報に言及した際の画像がSNSで拡散され「バキ童」として話題となった。

現在はお笑いコンビ「春とヒコーキ」として活動し、YouTubeチャンネル登録者数は200万人超え、バラエティ番組やドラマなどで活躍中だ。

ぐんぴぃは、当時を振り返り「あの映像、あの瞬間だけ切り抜かれてますけど、あの後意気揚々と喋ってます『彼女もいなくて、ええ』みたいな」と話した。

「（Q.これまで彼女は？）当然なく。自分からいこうというほどではない。フラれるのが怖い」（2019年4月のぐんぴぃの発言）

そんなぐんぴぃだが、7年が経過した現在はどうなのか。「バキバキ『非』童貞です。キター！ざまぁみろABEMAニュース！ついに言ってやったぞABEMA！ずーっと俺のこと馬鹿にしやがってよ〜」（ぐんぴぃ、以下同）

実はぐんぴぃは、昨年12月に彼女ができたことを自身のYouTubeチャンネルで報告。その馴れ初めについて聞いた。

「彼女ができたらいいなと躍起になっている時にマッチングアプリをやっていて。それでお会いした人と付き合うとかじゃなかったんですけど、友達でたまに会うみたいな女性の方がいて。その方と4年くらい友達でいたら、久々に会った時にその女性が『もう付き合ってもいいけどね。こんなに長くいるし』みたいな」

そんな交際経験がないことを逆手にとって成り上がってきたぐんぴぃだが、今回の交際経験ゼロの男性は結婚対象になるという調査結果をどう思うのか。

「夢のデータじゃないかよ。『ゼロの人は知らないんじゃない？』『女性のエスコートとかできないんじゃない？』とかあるかもしれないけど、間違いなく一途で真面目であり、その真面目さを評価してもらったんじゃないですか」

「（Q.彼女はぐんぴぃの交際経験ゼロも知っている？）そうですね。知った上で『しょうがないな』の上で付き合っている。それっぽいことは言われましたね。『ほかの人にモテない方が安心』みたいな」

「（Q.約8割というのは納得？）もちろんですよ。今世の中、物価高ですとか不安も多い中、パートナーくらいは安心の人がいいですよね」

「（Q.結婚の話は彼女とする？）結婚の話もしなきゃですよね。しなきゃですよね…」

■「1対1でどう関係性を築いていくか」犬山氏が指摘する社会の風潮

約8割の女性が「交際経験ゼロでも結婚対象になる」と答えたこのデータについて、犬山氏は次のように分析する。

「8割というのは、一般的に『交際経験がない男性ってあまり良くないんじゃないの』という世間のイメージや差別がある中で、それを払拭する良いデータだと思う」（犬山氏、以下同）

さらに、女性の立場からすると、交際経験の有無を気にする人はあまりいないのではないかと語る。

「世の中で言われている『リードしてほしい』『守ってほしい』とかよりも、人として1対1でどう関係性を築いていくかが大事。もちろん過去にものすごく浮気していたとかは嫌だけれど、そうじゃなければ、2人で作っていくものだから。主観ですが、女性同士で話をしていても『え〜嫌だ』という話になることは少なかった」。

犬山氏はその上で、経験がないからといって必ずしも一途とは限らないとし、「ぐんぴぃさんが言っていた『交際経験ない人は間違いなく一途』っていうのも“イメージ”なので、一途な方もいれば、そうでない人もいると思う」と指摘した。

■「交際経験ゼロはリードできなさそう」の背景にある“男はこうあるべき”という呪縛

交際経験ゼロの男性について、女性側が抱く第一印象のデータでは「どちらとも言えない」が過半数を占めた。

これについて犬山氏は、「交際経験ゼロだから、その人の人間性がどうかまで左右されるものじゃないから、『どちらとも言えない』になるのではないか」との見方を示した。

「恋愛が一番のプライオリティじゃない方も結構いるし、セクシャリティ的に『恋愛をしない』という方もいる。“交際経験ゼロ”というだけで印象を決めるのはちょっともったいないと思う」

一方で、懸念点としては「リードできなさそう」「地雷の可能性がある」「気遣いができなさそう」「会話が弾まなさそう」「思い込みが強そう」といった声も上がっている。

「リードできなさそう」という意見の背景について、犬山氏は次のように指摘する。

「『リードできなさそう』の“リード”ってなんなんだろうってすごく思う。リードされたい人もいるのかもしれないが、（調査結果を見ても）2割程度。これも恋愛経験だけで、その人にリーダーシップがあるかどうかは測れないと思う。どちらかといえば働き方を見た方がわかるのでは」

「このデータを見て、男はこうありなさいという社会の規範が如実に出ていると感じる。『男はリードしろ』『男はこうであれ』みたいなイメージが『リードできなさそう』の回答に詰まっていると思う。例えば、反対に女性の1位が『料理できなさそう』とか言われたら、私はイラッとする。女性だからといってそれを求められるのは嫌だな。男性はこうあるべき、女性はこうあるべきみたいなものはどんどん減っていくといいな」

また、「地雷の可能性がある」という懸念についても、次のように指摘した。

「これも差別的だと感じる。これまで誰ともパートナーシップを築けていないのだから地雷なんじゃないの？って思うかもしれないけど、でも友情関係や職場の人と良い関係が築けていたら、そこはやっぱり関係ない気がする」

（『わたしとニュース』より）