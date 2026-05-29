お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」（木曜後10・00）に出演。人気芸人らの飲食店でのエピソードを振り返った。

今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」として、「博多華丸・大吉」の博多華丸をゲストに迎え、千葉県船橋市の焼肉店を訪れた。卓上コンロで肉を焼きながら、ケンコバが「まだギリギリ鉄板を変えなくていいぐらい」と様子をうかがっていると、華丸は「いいのよ、ずーっと変えなくてもいいぐらい」と制止した。

これにケンコバが「科学的にどうかは知らんけど、味が染みていくっていうやつね」と理解を示すと、華丸は「歴史だから、今日の」とキッパリ。ケンコバが「それ華丸さん、言いますよね。皿を変えようとして怒られた後輩がいましたよね」と話を向けると、華丸は「ノブ君よ」と「千鳥」ノブの名前を出した。

そして「取り皿は歴史。その日の」と断言。ケンコバは「“綺麗な皿に変えてください”って言うたら、“アカン”と」とその場のやり取りを想像したが、「味、混ざりますよ」とツッコミ。それでも「いいのよ、それが歴史よ」と“名言”を連発する華丸に大笑いしていた。