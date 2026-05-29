GENERATIONS中務裕太(33)、BALLISTICK BOYZ奥田力也（26）が29日、都内で、スマホ用ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」ローンチ記念イベントに出席した。

同アプリは骨格推定技術と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援するもの。

「ダンスを始めたころマイケル・ジャクソンをコピーした」という中務。「ダンスはコピーすればうまくなるものなので、マネしたり、マネの仕方を教わったりは大切」とした。同アプリの特徴でもある骨格推定技術について、「骨格に合うダンスを勧めてくれる機能があれば最高」としつつ、「自分の骨格や体つきを知れるのは、ダンサーにとってはすてきなグッズ」と称賛した。

中務のもとでダンスを学んだ奥田は、「今の時代だからでできる仕組み。自分だけでは見つけられないこと、もっともっと改善できることを突き詰められる」とした。「練習は自分の時間を使うものなので、そこで周りと差をつけるのも大切。アーティストを目指す上で、より高みを目指していけると思う」とアピールした。

EXPG STUDIO生徒によるデモでは、厳しい評価となった。あまりの細かい指摘に、中務は「“うるせぇ！”ってなるかも」と苦笑いしつつ、「人間では気付かないところまで気付ける」とも評価。「とんでもないもん作っちゃったね」と漏らした。

「コピーし切っちゃえばもうオリジナル」と続け、「そこまで突き詰めればすごいダンサーがたくさん出てくるんじゃないかなと思います」と期待を寄せた。

教育現場でダンスが必修となった現在、学校の先生がダンスを学びにくることもある。「ダンスを知らない先生がアプリで研究して学んで、生徒もアプリを使っていけば相乗効果も生まれそう」と期待を寄せた。