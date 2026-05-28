ついに完結！『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9独占日本初放送

美術オンチの刑事アントワーヌと美術史家フロランスがタッグを組んで、歴史的美術品に関連した事件を解決していくフランス発の大人気ミステリー『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9が、7月19日（日）15：30よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ 最終章となるシーズン9を含む、全9シーズン（全40話）が一挙放送となる。

ベルサイユ宮殿でマリー・アントワネットゆかりの殺人発生！？

アントワーヌは刑事部に所属していたが、美術品にまったく興味がないにもかかわらず、 画廊・美術館・城といった文化的な場所で発生する事件を担当する“文化財密売取締本部”に転属となった警部。ある日、フランス・ロワールにある世界遺産アンボワーズ城で、男がアンヌ王妃の肖像画を盗み出すも直後に殺されるという事件が発生し、アントワーヌはその事件を担当することになる。ボッティチェリをパスタだと思うような美術オンチのアントワーヌは、ルーヴルの美しき美術史家フロランスに協力を仰ぐ。正反対の二人は最初はいがみ合っていたが、アントワーヌにとっては自分にはない知識を持つフロランスの能力が必要であり、一方フロランスにとっては、彼の前では恐怖症の発作が出ないことから、互いに距離が縮み、歴史的美術品にまつわる事件を二人で解決していく。

毎回、歴史的に重要な実在の美術品が事件に関わってくるほか、歴史的建築物も登場し、美術史だけでなく、フランスの歴史にも触れられるのも本作の魅力。

フランスを舞台に、ルーヴル美術館、ジャックマール＝アンドレ美術館、グレヴァン美術館、ベルサイユ宮殿、シャンティイ城など様々な美術館や宮殿が登場。そしてボッティチェリ、ラファエロ、セザンヌといった巨匠たちの名画も映し出される。

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7第1話あらすじ

ベルサイユ宮殿の庭で占い師の男が殺害される。彼は宮殿を見学中、マリー・アントワネットゆかりの家具の周辺で不審な行動を取っていた。しかも最近、マリー・アントワネット愛好家の集まりのために仕事をしていたことが判明。フロランスとアントワーヌは、殺人の動機は王妃の首飾りから失われたダイヤではないかと推理する。捜査にスピリチュアル関係の知識が必要になり、アントワーヌの元婚約者ジュリエットが呼ばれるのだが…。

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』放送情報

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9（全12話）は、ミステリーチャンネルにて7月19日（日）15：30より一挙放送。それに合わせて、シーズン1〜6が7月18日（土）6：00より一挙放送となる。シーズン4第2話にゲストとして『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のカール・バシェール警視正役で知られるジャン・ルイ・ギャルソンが出ていたりするので、この機会にそちらもチェックしてみては？

（海外ドラマNAVI）

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