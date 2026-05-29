『梨泰院クラス』イ・ジュヨン主演のサスペンス＆ミステリー復讐劇 韓国ドラマ『断罪』、U-NEXTで配信スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジュヨンが主演する韓国ドラマ『断罪』（全8話）が、きょう29日より動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信を開始した。
【場面ショット】復讐を誓って犯人のアジトへ潜入するイ・ジュヨン
同作は、フィッシング詐欺によって家族も夢もすべて失った無名俳優が、ディープフェイク技術を駆使し巨大なボイスフィッシング組織にひとり潜入する、サスペンス＆ミステリー復讐劇。
『梨泰院クラス』に出演したイ・ジュヨンが演じるのは、俳優として成功することを夢見ていたハ・ソミン。クリスマスの日に初めて舞台の主演を務めるはずだったその日を境に母が突然失踪し、警察にも家出扱いで取り合ってもらえない苦境に立たされる。
そんなとき、ク・ジュネ（iKON）演じる、警察大学時代の同期でエリート刑事となったパク・ジョンフンと再会し、ともに母の足取りを追い始める。しかしその矢先、彼女の父が、チ・スンヒョン演じるボイスフィッシング組織のボス、マ・ソックの罠にはまり、失意のうちに命を絶つという悲劇が訪れる。愛する両親を失い、夢も閉ざされたソミンは、ディープフェイク技術を武器に犯人のアジトへの潜入を決意するが…。
果たしてソミンは巨大組織を一網打尽にすることができるのか。そして復讐の先に彼女が見つけるものは何なのか。無名女優という設定を活かしたイ・ジュヨンの緊張感あふれる潜入演技も見どころとなる。
■あらすじ
俳優として成功することを夢見ていたハ・ソミン。クリスマスの日に初めて舞台で主演を務めることになったが、その日を境に母が失踪する。警察は母を家出扱いにして捜査もしてくれない。ソミンが途方に暮れていると、警察大学時代の同期で刑事になったパク・ジョンフンと再会し、一緒に母の足取りを追うことに。その矢先、ソミンの父が身代金を要求する犯人マ・ソックにだまされ、失意のうちに自ら命を絶つ。愛する両親を失い、夢も閉ざされたソミンは復讐を誓って犯人のアジトへ潜入するのだが…。
【場面ショット】復讐を誓って犯人のアジトへ潜入するイ・ジュヨン
同作は、フィッシング詐欺によって家族も夢もすべて失った無名俳優が、ディープフェイク技術を駆使し巨大なボイスフィッシング組織にひとり潜入する、サスペンス＆ミステリー復讐劇。
『梨泰院クラス』に出演したイ・ジュヨンが演じるのは、俳優として成功することを夢見ていたハ・ソミン。クリスマスの日に初めて舞台の主演を務めるはずだったその日を境に母が突然失踪し、警察にも家出扱いで取り合ってもらえない苦境に立たされる。
果たしてソミンは巨大組織を一網打尽にすることができるのか。そして復讐の先に彼女が見つけるものは何なのか。無名女優という設定を活かしたイ・ジュヨンの緊張感あふれる潜入演技も見どころとなる。
■あらすじ
俳優として成功することを夢見ていたハ・ソミン。クリスマスの日に初めて舞台で主演を務めることになったが、その日を境に母が失踪する。警察は母を家出扱いにして捜査もしてくれない。ソミンが途方に暮れていると、警察大学時代の同期で刑事になったパク・ジョンフンと再会し、一緒に母の足取りを追うことに。その矢先、ソミンの父が身代金を要求する犯人マ・ソックにだまされ、失意のうちに自ら命を絶つ。愛する両親を失い、夢も閉ざされたソミンは復讐を誓って犯人のアジトへ潜入するのだが…。