【ガチャ】サンリオキャラが幸せを運んでくれるかも!? 「よつばのクローバーマスコット」発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。
2026年5月（5月26日週発売）発売「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」は、よつばのクローバーをギュッと抱えた、サンリオキャラクターズのハッピーなフィギアマスコット。「ハローキティ」や「シナモロール」、「ポチャッコ」は、クローバーをイメージしたグリーン衣装を着用。ボールチェーンもグリーンというこだわったアイテムだ。本体サイズは約4.5cm。
○ラインナップ
ハローキティ
ポムポムプリン
シナモロール
ポチャッコ
ウサハナ
2026年5月（5月26日週発売）発売「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」は、よつばのクローバーをギュッと抱えた、サンリオキャラクターズのハッピーなフィギアマスコット。「ハローキティ」や「シナモロール」、「ポチャッコ」は、クローバーをイメージしたグリーン衣装を着用。ボールチェーンもグリーンというこだわったアイテムだ。本体サイズは約4.5cm。
○ラインナップ
ハローキティ
ポムポムプリン
シナモロール
ポチャッコ
ウサハナ