タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。

2026年5月（5月26日週発売）発売「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」(全5種・300円)

「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」は、よつばのクローバーをギュッと抱えた、サンリオキャラクターズのハッピーなフィギアマスコット。「ハローキティ」や「シナモロール」、「ポチャッコ」は、クローバーをイメージしたグリーン衣装を着用。ボールチェーンもグリーンというこだわったアイテムだ。本体サイズは約4.5cm。

○ラインナップ

ハローキティ

ポムポムプリン

シナモロール

ポチャッコ

ウサハナ