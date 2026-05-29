【ガチャ】ポケモン30周年! カントー、ジョウト、ホウエンのメタルチャームマスコットが登場
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」を2026年5月（5月25日週発売）より発売する。全7種で価格は300円。
2026年5月（5月25日週発売）発売「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」(全7種・300円)
「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」は、2026年2月27日で発売30周年を迎えた『ポケットモンスター赤・緑』を記念して、30周年のロゴをデザインしたメタルチャーム。シリコンゴム付きの目じるし仕様で、カントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方の伝説・幻のポケモンがラインナップされている。本体サイズは約4〜5cm。
○ラインナップ
ミュウ
ミュウツー
ホウオウ
ルギア
グラードン
カイオーガ
レックウザ
2026年5月（5月25日週発売）発売「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」(全7種・300円)
「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」は、2026年2月27日で発売30周年を迎えた『ポケットモンスター赤・緑』を記念して、30周年のロゴをデザインしたメタルチャーム。シリコンゴム付きの目じるし仕様で、カントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方の伝説・幻のポケモンがラインナップされている。本体サイズは約4〜5cm。
○ラインナップ
ミュウ
ミュウツー
ホウオウ
ルギア
グラードン
カイオーガ
レックウザ