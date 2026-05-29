バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は300円。

2026年5月 第5週 発売「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」(全6種・300円)

「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」は、『プリキュア』のちいさななかまたち「ぷちきゅあ」がめじるしアクセサリーになったアイテム。クリアカラーのハートを持った可愛いデザインだ。

○ラインナップ

ぷちきゅあ　めっぷる

ぷちきゅあ　みっぷる

ぷちきゅあ　ぱふ

ぷちきゅあ　ふわ

ぷちきゅあ　ぷりるん

ぷちきゅあ　めろろん

ぷちきゅあ　めっぷる

ぷちきゅあ　みっぷる

ぷちきゅあ　ぱふ

ぷちきゅあ　ふわ

ぷちきゅあ　ぷりるん

ぷちきゅあ　めろろん