「ぷちきゅあ」新作めじるしアクセサリーに登場! ぷりるん、めろろんも
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は300円。
2026年5月 第5週 発売「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」(全6種・300円)
「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」は、『プリキュア』のちいさななかまたち「ぷちきゅあ」がめじるしアクセサリーになったアイテム。クリアカラーのハートを持った可愛いデザインだ。
○ラインナップ
ぷちきゅあ めっぷる
ぷちきゅあ みっぷる
ぷちきゅあ ぱふ
ぷちきゅあ ふわ
ぷちきゅあ ぷりるん
ぷちきゅあ めろろん
ぷちきゅあ めっぷる
ぷちきゅあ みっぷる
ぷちきゅあ ぱふ
ぷちきゅあ ふわ
ぷちきゅあ ぷりるん
ぷちきゅあ めろろん
2026年5月 第5週 発売「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」(全6種・300円)
「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」は、『プリキュア』のちいさななかまたち「ぷちきゅあ」がめじるしアクセサリーになったアイテム。クリアカラーのハートを持った可愛いデザインだ。
○ラインナップ
ぷちきゅあ めっぷる
ぷちきゅあ みっぷる
ぷちきゅあ ぱふ
ぷちきゅあ ふわ
ぷちきゅあ ぷりるん
ぷちきゅあ めろろん
ぷちきゅあ めっぷる
ぷちきゅあ みっぷる
ぷちきゅあ ぱふ
ぷちきゅあ ふわ
ぷちきゅあ ぷりるん
ぷちきゅあ めろろん