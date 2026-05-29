キティちゃん、イケてるカリスマGALに! スタイルアップフィギュアがガチャに発売
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全4種で価格は300円。
2026年5月（5月26日週発売）発売「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」(全4種・300円)
「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、スタイルアップした「ハローキティ」のフィギュア。ポージングやコーディネートはガチャオリジナルのスタイルとなっており、ここでしか手に入らないイケてるデザインになっている。本体サイズは約5.5cm。
○ラインナップ
カリスマGAL
エンジェル
スポーティ
サーファー
2026年5月（5月26日週発売）発売「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」(全4種・300円)
「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、スタイルアップした「ハローキティ」のフィギュア。ポージングやコーディネートはガチャオリジナルのスタイルとなっており、ここでしか手に入らないイケてるデザインになっている。本体サイズは約5.5cm。
○ラインナップ
カリスマGAL
エンジェル
スポーティ
サーファー