タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全4種で価格は300円。

2026年5月（5月26日週発売）発売「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」(全4種・300円)

「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、スタイルアップした「ハローキティ」のフィギュア。ポージングやコーディネートはガチャオリジナルのスタイルとなっており、ここでしか手に入らないイケてるデザインになっている。本体サイズは約5.5cm。

○ラインナップ

カリスマGAL

エンジェル

スポーティ

サーファー