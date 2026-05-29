診察の予約を患者の都合で直前に取り止めた場合、医療機関がキャンセル料を請求できる仕組みが来月始まりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤った解釈が広がっていることから、厚労省は医療機関に周知するため、訂正の通知を出しました。

医療機関の予約のキャンセル料をめぐっては、厚生労働省が6月1日施行の選定療養の改正を今年3月に通知し、その中に病院やクリニックなどの医療機関が条件付きで予約の「キャンセル料」を患者に請求できるようになることが盛り込まれていました。

この対象となるのは、いくつかある選定療養の項目のうち「予約料をとる」仕組みの導入を国に報告した医療機関のみであり、キャンセル料が発生するのは、こうした医療機関で予約料を支払うことを前提に診察を予約した患者が、患者側の都合で診察日の直前にキャンセルした場合に限られるということです。

しかし、予約料がない場合も含め、すべての患者からキャンセル料を徴収できるとの誤解が医療機関に広がっていました。これを受け、29日に厚労省はことし3月に出した通知の文言を訂正する新たな通知を出しました。

新たな通知では「選定療養における予約に基づく診察」と記され、キャンセル料の対象となる予約は、通常の予約とは異なるものだということが明記されました。

上野厚労相は29日午後、「予約料がない場合には、キャンセル料を取ることはできない」と改めて説明した上で、「通知の表記が、一般的な診療におけるキャンセル料の徴収も認められるように受け止められかねないというようなものでありました。現場に混乱を生じさせたことにつきましては、お詫びを申し上げたい」と陳謝しました。