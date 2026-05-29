勝新太郎さん公式サイト、昨年秋に立ち上がっていた フォトギャラリー、年表などでファン楽しめる内容に
1997年6月に65歳で亡くなった俳優・勝新太郎さんの公式サイトが、昨年秋に開設されていたことが29日、分かった。勝プロダクションはオリコンニュースの取材に対し、メディア向けの写真などの権利関係の問い合わせ窓口のほか、勝さんが2027年6月に没後30年を迎えるのを控え、ファンに親しんでもらおうと開設したことを明かした。
【写真】勝さんの生前の思い出を語り涙ぐむ中村玉緒さん
サイトは、黒を基調とした重厚な仕上がりで、勝さんの生い立ちや歴史、出演作、フォトギャラリーが見られる。トップページには「影のない役者は光のない役者だ。俺は新しい影をつくることから始める」という勝さんの言葉も表示されている。一部ネット上では勝さんのサイトが開設されたと話題になっていた。
「勝プロ」によると、サイトは昨年秋ごろに開設された。メディアからの問い合わせ窓口として機能させるために発足したという。サイトでは、「フォトギャラリー」としてファンも楽しめる内容となっている。
勝さんは、1931（昭和6）年11月29日生まれ、東京都出身。本名・奥村利夫。54年に大映に入社し映画俳優としてデビュー。97年6月に下咽頭がんのため死去するまで多くの作品に出演した。
【写真】勝さんの生前の思い出を語り涙ぐむ中村玉緒さん
サイトは、黒を基調とした重厚な仕上がりで、勝さんの生い立ちや歴史、出演作、フォトギャラリーが見られる。トップページには「影のない役者は光のない役者だ。俺は新しい影をつくることから始める」という勝さんの言葉も表示されている。一部ネット上では勝さんのサイトが開設されたと話題になっていた。
勝さんは、1931（昭和6）年11月29日生まれ、東京都出身。本名・奥村利夫。54年に大映に入社し映画俳優としてデビュー。97年6月に下咽頭がんのため死去するまで多くの作品に出演した。