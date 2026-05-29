Bリーグ・琉球ゴールデンキングスは29日、桶谷大ヘッドコーチ（48、HC）が契約満了で退任することを発表した。

公式サイトで「桶谷氏は、bjリーグ時代の2008年から2012年までの4シーズンにわたりヘッドコーチとして2度のリーグ優勝へキングスを導きました。その後、他クラブでの指揮を通じて経験を重ね、チーム統率力とゲームマネジメントの精度をさらに高めてこられました。2021年より再びキングスのヘッドコーチに就任していただき、5シーズンにわたりBリーグ初優勝や、他競技を含めて沖縄県勢初となる天皇杯優勝など、数々の実績を残してくれました」と感謝の投稿。

続けて「そして、2026年より男子日本代表ヘッドコーチに就任し、これまで以上に日本バスケットボール界を牽引される立場となられました。キングスとしてもその挑戦を誇りに思い、心より応援しております」とエールを送った。

桶谷HCはクラブを通し「皆さま、いつもキングスへの多大なるご声援ありがとうございます。また今シーズンもファイナルまで一緒に戦ってくださり、ありがとうございました。そして5年間いつもキングスと共にいてくださり、ありがとうございました。先人たちが受け継いできたキングスカルチャーを少しでもより良いものにしていきたいという一心で5年間邁進してきました。皆さまとファイナルや天皇杯の優勝を分かち合えたことも嬉しい記憶ですが、一緒にアリーナにいた時間、その瞬間瞬間が僕の宝物になるでしょう。最後になりますが、どんな時でもいつも味方でいてくれたことは絶対忘れません」とコメント。「感謝の意を込めて 桶谷 大」と結んだ。

桶谷HCは今年2月、トム・ホーバス前監督の電撃的な退任を受けて、男子日本代表のHCに就任。琉球HCと兼任していた。