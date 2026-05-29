去年行われた国勢調査の速報値が29日発表されました。

鹿児島県の人口はおよそ151万3000人で、戦後最少を更新しました。

国勢調査は5年に一度行われており、去年の速報値によりますと、鹿児島県の人口は151万2969人でした。

2020年の前回調査で戦後初めて160万人を下回りましたが、今回さらに7万5287人減り、最少を更新しました。減少率は4.7%で、前回より1.1ポイント拡大し、人口減少が進んでいます。

人口は前回と同じ、全国24位でした。

九州・沖縄では、増加したのは沖縄だけ

九州・沖縄では、増加したのは沖縄だけで、ほかはいずれも減少しました。

鹿児島の人口は福岡、熊本に次いで3番目ですが、沖縄との差は、縮まっています。5年前の調査では12万人余りあった沖縄との差は、4万4000人余りに縮まりました。

県内の自治体では、姶良市が唯一、人口が増加

一方、県内の自治体では、姶良市が唯一、人口が増加しそれ以外の42の市町村では減少しました。

減少率が最も大きかったのは南大隅町の17.4%で、次いで錦江町が17.2%となっています。

また鹿児島市の人口は58万970人で、1万2000人余り減少しました。

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