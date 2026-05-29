29日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の645便が、タイヤのトラブルのため成田空港に緊急着陸しました。

これは成田空港に着陸した日本航空機の映像です。胴体中央部にあるタイヤの1本が揺れ動いていて、パンクしているように見えます。

羽田空港を離陸した後「タイヤの不具合の可能性がある」

国土交通省などによりますと、29日午前11頃、羽田発・鹿児島行きの日本航空645便が、羽田空港を離陸した後、「タイヤの不具合の可能性がある」として、緊急着陸の要請がありました。

645便は行き先を成田空港に変更し、離陸からおよそ2時間後の午前11時53分に緊急着陸しました。

645便には、乗客218人と乗員8人の合わせて226人が乗っていましたが、けがはないということです。

「飛ぶ時にガタガタとなった」

（乗客）「飛ぶ時にガタガタとなった。あれっと思った」

（乗客）「飛行機の中は慌てる雰囲気もなかった。問題なかった」

乗客は成田空港で飛行機を降り、その後、バスで羽田空港に向かい、午後6時5分の代替便で鹿児島空港に向かう予定です。

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