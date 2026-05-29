２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。イラン情勢の進展期待が膨らんだほか、ＡＩ・半導体関連株に加え電子部品株などに対する買いが流入し、日経平均株価は初の６万６０００円台に乗せた。



大引けの日経平均株価は前日比１６３６円３８銭高の６万６３２９円５０銭。プライム市場の売買高概算は４６億２１２万株。売買代金概算は１６兆３１２７億円となった。値上がり銘柄数は９３８と全体の約５９％、値下がり銘柄数は５８５、変わらずは４１銘柄だった。



米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではＮＹダウやナスダック指数など主要３指数が最高値を更新した。これを受け、ＡＩ・半導体関連株への物色人気が続き、日経平均株価は２５日につけた最高値（６万５１５８円）を上回り、初の６万６０００円台に値を上げた。一時１８００円を超える上昇となり、２７日の取引時間中の最高値（６万６４２８円）も更新した。ソフトバンクグループ＜9984＞とファーストリテイリング＜9983＞の２銘柄で日経平均株価を６００円強押し上げたほか、村田製作所＜6981＞など電子部品株が買われた。ＴＯＰＩＸも最高値を更新した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞や東京エレクトロン＜8035＞、信越化学工業＜4063＞が高く、太陽誘電＜6976＞やＴＤＫ＜6762＞が値を飛ばした。イビデン＜4062＞やＳＵＭＣＯ＜3436＞が急伸し、キーエンス＜6861＞やリクルートホールディングス＜6098＞が堅調。トヨタ自動車＜7203＞やＮＥＣ＜6701＞、パナソニック ホールディングス＜6752＞も買われた。



半面、フジクラ＜5803＞やアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞が安く、富士通＜6702＞やソニーグループ＜6758＞、日立製作所＜6501＞が値を下げた。三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞や三井物産＜8031＞が下落し、ファナック＜6954＞や丸紅＜8002＞、ＩＮＰＥＸ＜1605＞が軟調だった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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