ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.20近辺、ユーロドルは1.1650近辺で推移している。いずれも足元で、ドル売り傾向がみられている。ドル円は安値を159.20レベルに小幅更新。ただ、これまでのレンジ高値は東京昼過ぎにつけた159.38レベルと値幅は18ポイントに過ぎない。



ユーロドルは東京午前の1.1656レベルを高値に、東京午後に1.1634レベルまで下落も、その後は1.1650付近へと買い戻されている。ユーロドルも22ポイントレンジと、揉み合い状況を離れていない。いずれも前日NY終値付近での推移。



USD/JPY 159.21 EUR/USD 1.1649

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