◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

33位で出た“逆輸入ゴルファー”のルーキー肥後莉音（りおん、23＝オーストラリア）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーに伸ばし、ホールアウト時点でトップと3打差の5位に急浮上した。

海外で磨いた？アイアンショットが冴えた。実測117ヤードの2番パー3で1メートルにつけてバーディーを先行させ、4番、5番では連続バーディー。前半で3つ伸ばすと、強風が吹く難しいコンディションの中、後半はパープレーにまとめて、ツアー自己最少の69をマークした。

「ショットが良くて、チャンスに乗せたところはほぼ取れた。今日は風が吹くと分かっていたので、できるだけ前半で伸ばしたかった。思い通りにいけたので良かった」と肥後は白い歯を見せた。

オーストラリアのゴールドコースト出身。幼少期は新体操や水泳に取り組み、11歳の時に父・正史さん（56）の勧めでゴルフを始めた。

ナショナルチーム入りするなど才能を開花。高校卒業後は米男子ツアー1勝のサヒス・ティーガラを輩出した米カリフォルニア州の名門ペパーダイン大に進学。3年時にオールアメリカンに選出されるなど主力として活躍した。

大学時代、遠征の移動にはプラベートジェットを使用することが多かったが、スポーツ医学を専攻し学業にも力を入れる肥後は座席で教科書を広げて勉強した。ゴルフだけでなく文武両道も貫いた。

昨年、2度目の挑戦で日本のプロテストに合格。米下部ツアーの出場権も得ていたが、父の母国である日本でのプレーを選択。昨年の最終予選会で23位となった“逆輸入ゴルファー”はルーキーとして26年の開幕を迎えた。

前戦ブリヂストン・レディースまでは要所でパットが決まらず8試合連続予選落ち。しかし「タッチを大事にしたら良くなった」と改善したパットで今季2度目の決勝ラウンド進出を勝ち取った。

両親は日本人だが、家庭内では両親が日本語、肥後は英語で会話するため日本語は得意ではなかった。ところが、この3カ月、日本の選手と交流する中で長足の進歩。取材にも流ちょうな日本語で完ぺきに答えた。日本ツアーで戦う準備がようやく整った。

「将来は米ツアーで活躍したいけど、まず日本で活躍したい。シード権を獲得して1勝目を挙げたい」と肥後。来月の第1回リランキングをクリアすることが最初のハードルになる。ポイントを稼ぐチャンスが訪れ、燃えないわけがない。

◇肥後 莉音（ひご・りおん）2003年（平15）1月26日生まれ、オーストラリア・ゴールドコースト出身の23歳。11歳でゴルフを始める。米ペパーダイン大卒。アマチュア時代の24年Vポイント×ENEOSで日本ツアーデビュー。25年プロテスト合格。スポーツ歴は新体操、水泳。趣味は写真、ギター。好きな色は黄色。名前の莉音（りおん）は兄・大河（タイガ）さんの名前に関連する「ライオン」に由来。両親は日本国籍だが、本人はオーストラリア国籍。女子プロゴルファー肥後かおりと姻戚関係はない。1メートル58、56キロ。血液型B。