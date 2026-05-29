元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。家族の近況を語った。

2020年に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚した丸山。23年に第1子女児が誕生した。妊娠中から同居している自身の母について、昨年9月に脳梗塞で倒れたことを明かしていた。

母の近況について「元気なんだけど、運動とかもなかなかできない。自転車バリバリ乗ってたんですけど、脳梗塞になったから乗れない。それでどんどん衰えていってるっていうのが分かる」と明かした。

脳外科を受診した際には、医師から海馬（脳の記憶を司る部位）が小さくなっていると診断されたことも告白。散歩など適度な運動、水分をこまめに摂らせるなど自身のサポートも明かした。

さらに「ちょっとずつ、ん？って思うことが多くなって。お母さん、洗い物とか今まで結構してた。もちろん洗剤つけるじゃないですか。でも今、全部洗剤つけないで洗うんですよ。そんなこと今までなかったし」と母の行動の変化も告白。

結局丸山が洗い直すが「やってることに対してはとにかく文句を言わない。なかなか難しいけど、絶対怒らないと決めて。だから決めてから怒ってないです1回も」と、医師から受けた「怒らない」という助言を徹底していることを明かし「そしたら自分も楽になって」と心境の変化を語った。