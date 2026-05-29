２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。イラン情勢の進展期待が膨らんだほか、ＡＩ・半導体関連株に加え電子部品株などに対する買いが流入し、日経平均株価は初の６万６０００円台に乗せた。



大引けの日経平均株価は前日比１６３６円３８銭高の６万６３２９円５０銭。プライム市場の売買高概算は４６億２１２万株。売買代金概算は１６兆３１２７億円となった。値上がり銘柄数は９３８と全体の約５９％、値下がり銘柄数は５８５、変わらずは４１銘柄だった。



米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではＮＹダウやナスダック指数など主要３指数が最高値を更新した。これを受け、ＡＩ・半導体関連株への物色人気が続き、日経平均株価は２５日につけた最高値（６万５１５８円）を上回り、初の６万６０００円台に値を上げた。一時１８００円を超える上昇となり、２７日の取引時間中の最高値（６万６４２８円）も更新した。ソフトバンクグループ<9984.T>とファーストリテイリング<9983.T>の２銘柄で日経平均株価を６００円強押し上げたほか、村田製作所<6981.T>など電子部品株が買われた。ＴＯＰＩＸも最高値を更新した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>や東京エレクトロン<8035.T>、信越化学工業<4063.T>が高く、太陽誘電<6976.T>やＴＤＫ<6762.T>が値を飛ばした。イビデン<4062.T>やＳＵＭＣＯ<3436.T>が急伸し、キーエンス<6861.T>やリクルートホールディングス<6098.T>が堅調。トヨタ自動車<7203.T>やＮＥＣ<6701.T>、パナソニック ホールディングス<6752.T>も買われた。



半面、フジクラ<5803.T>やアドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>が安く、富士通<6702.T>やソニーグループ<6758.T>、日立製作所<6501.T>が値を下げた。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>や三井物産<8031.T>が下落し、ファナック<6954.T>や丸紅<8002.T>、ＩＮＰＥＸ<1605.T>が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS