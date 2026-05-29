【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(29日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
70823.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68875.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68318.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66644.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)
66329.50 ★日経平均株価29日終値
66178.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64919.23 6日移動平均線
64501.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)
64038.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63272.11 新値三本足陰転値
62898.64 均衡表転換線(日足)
62563.25 均衡表基準線(日足)
62465.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61898.33 25日移動平均線
60126.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59758.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
58531.97 均衡表転換線(週足)
58286.95 13週移動平均線
57617.96 ボリンジャー:-2σ(25日)
57604.51 75日移動平均線
57574.40 均衡表基準線(週足)
56078.78 均衡表雲上限(日足)
55752.82 26週移動平均線
55477.77 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54108.11 ボリンジャー:-1σ(13週)
51674.75 200日移動平均線
51378.66 ボリンジャー:-1σ(26週)
49929.28 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47004.50 ボリンジャー:-2σ(26週)
45750.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
42630.34 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.45(前日82.45)
ST.Slow(9日) 85.37(前日88.31)
ST.Fast(13週) 92.87(前日89.17)
ST.Slow(13週) 91.03(前日89.79)
［2026年5月29日］
株探ニュース
70823.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68875.29 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68318.88 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66644.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)
66329.50 ★日経平均株価29日終値
66178.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64919.23 6日移動平均線
64501.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)
64038.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63272.11 新値三本足陰転値
62898.64 均衡表転換線(日足)
62563.25 均衡表基準線(日足)
62465.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61898.33 25日移動平均線
60126.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59758.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
58531.97 均衡表転換線(週足)
58286.95 13週移動平均線
57617.96 ボリンジャー:-2σ(25日)
57604.51 75日移動平均線
57574.40 均衡表基準線(週足)
56078.78 均衡表雲上限(日足)
55752.82 26週移動平均線
55477.77 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54108.11 ボリンジャー:-1σ(13週)
51674.75 200日移動平均線
51378.66 ボリンジャー:-1σ(26週)
49929.28 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47004.50 ボリンジャー:-2σ(26週)
45750.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
42630.34 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.45(前日82.45)
ST.Slow(9日) 85.37(前日88.31)
ST.Fast(13週) 92.87(前日89.17)
ST.Slow(13週) 91.03(前日89.79)
［2026年5月29日］
株探ニュース