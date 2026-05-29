　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

70823.46　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
68875.29　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
68318.88　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66644.62　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

66329.50　　★日経平均株価29日終値

66178.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
64919.23　　6日移動平均線
64501.13　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
64038.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
63272.11　　新値三本足陰転値
62898.64　　均衡表転換線(日足)
62563.25　　均衡表基準線(日足)
62465.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
61898.33　　25日移動平均線
60126.98　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59758.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
58531.97　　均衡表転換線(週足)
58286.95　　13週移動平均線
57617.96　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57604.51　　75日移動平均線
57574.40　　均衡表基準線(週足)
56078.78　　均衡表雲上限(日足)
55752.82　　26週移動平均線
55477.77　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51　　均衡表雲下限(日足)
54108.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51674.75　　200日移動平均線
51378.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49929.28　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50　　均衡表雲上限(週足)
47004.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45750.44　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42630.34　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.45(前日82.45)
ST.Slow(9日)　　85.37(前日88.31)

ST.Fast(13週)　 92.87(前日89.17)
ST.Slow(13週)　 91.03(前日89.79)

［2026年5月29日］

株探ニュース