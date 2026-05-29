　5月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2782銘柄。東証終値比で上昇は2107銘柄、下落は584銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが187銘柄、値下がりは35銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8141>　新光商　　　　　　 1979　　+404（ +25.7%）
2位 <9763>　丸建リース　　　　 1538　　+288（ +23.0%）
3位 <4627>　ナトコ　　　　　　 1989　　+251（ +14.4%）
4位 <4369>　トリケミカル　　　 4300　　+530（ +14.1%）
5位 <3624>　アクセルＭ　　　　　 65　　　+7（ +12.1%）
6位 <4487>　スペースマ　　　　　267　　 +28（ +11.7%）
7位 <3777>　環境フレンド　　　　 72　　　+5（　+7.5%）
8位 <4022>　ラサ工　　　　　　 2100　　+136（　+6.9%）
9位 <3547>　ユニシアＨＤ　　　 1800　　+112（　+6.6%）
10位 <4707>　キタック　　　　　　345　　 +21（　+6.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6347>　プラコー　　　　　　229　　 -43（ -15.8%）
2位 <9331>　キャスター　　　　687.2　 -84.8（ -11.0%）
3位 <6173>　アクアライン　　　　 12　　　-1（　-7.7%）
4位 <6230>　ＳＡＮＥＩ　　　　 2141　　-122（　-5.4%）
5位 <6977>　抵抗器　　　　　　 1323　　 -67（　-4.8%）
6位 <6824>　新コスモス　　　 4599.5　-230.5（　-4.8%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　7.7　　-0.3（　-3.7%）
8位 <7906>　ヨネックス　　　　 2280　　 -82（　-3.5%）
9位 <8894>　レボリュー　　　　 25.1　　-0.9（　-3.5%）
10位 <3719>　ＡＩストーム　　　　208　　　-7（　-3.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8035>　東エレク　　　　　53861　 +1441（　+2.7%）
2位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3481.9　 +69.9（　+2.0%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　358　　　+7（　+2.0%）
4位 <6098>　リクルート　　　10765.5　+195.5（　+1.8%）
5位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2565　 +45.0（　+1.8%）
6位 <7912>　大日印　　　　　 2813.8　 +43.3（　+1.6%）
7位 <8053>　住友商　　　　　　 7208　　+109（　+1.5%）
8位 <6752>　パナＨＤ　　　　 3754.9　 +54.9（　+1.5%）
9位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 2767.1　 +39.1（　+1.4%）
10位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　10444.5　+144.5（　+1.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　　 2235　 -48.0（　-2.1%）
2位 <8801>　三井不　　　　　　 1503　 -27.5（　-1.8%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　22620　　-380（　-1.7%）
4位 <9005>　東急　　　　　　　 1580　 -17.0（　-1.1%）
5位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　11590.5　-124.5（　-1.1%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　51601　　-459（　-0.9%）
7位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5909.8　 -48.2（　-0.8%）
8位 <5019>　出光興産　　　　 1387.4　 -11.1（　-0.8%）
9位 <8031>　三井物　　　　　　 5250　　 -40（　-0.8%）
10位 <6361>　荏原　　　　　　 5642.1　 -40.9（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース