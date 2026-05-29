[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇2107銘柄・下落584銘柄（東証終値比）
5月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2782銘柄。東証終値比で上昇は2107銘柄、下落は584銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが187銘柄、値下がりは35銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8141> 新光商 1979 +404（ +25.7%）
2位 <9763> 丸建リース 1538 +288（ +23.0%）
3位 <4627> ナトコ 1989 +251（ +14.4%）
4位 <4369> トリケミカル 4300 +530（ +14.1%）
5位 <3624> アクセルＭ 65 +7（ +12.1%）
6位 <4487> スペースマ 267 +28（ +11.7%）
7位 <3777> 環境フレンド 72 +5（ +7.5%）
8位 <4022> ラサ工 2100 +136（ +6.9%）
9位 <3547> ユニシアＨＤ 1800 +112（ +6.6%）
10位 <4707> キタック 345 +21（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6347> プラコー 229 -43（ -15.8%）
2位 <9331> キャスター 687.2 -84.8（ -11.0%）
3位 <6173> アクアライン 12 -1（ -7.7%）
4位 <6230> ＳＡＮＥＩ 2141 -122（ -5.4%）
5位 <6977> 抵抗器 1323 -67（ -4.8%）
6位 <6824> 新コスモス 4599.5 -230.5（ -4.8%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 7.7 -0.3（ -3.7%）
8位 <7906> ヨネックス 2280 -82（ -3.5%）
9位 <8894> レボリュー 25.1 -0.9（ -3.5%）
10位 <3719> ＡＩストーム 208 -7（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 53861 +1441（ +2.7%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 3481.9 +69.9（ +2.0%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 358 +7（ +2.0%）
4位 <6098> リクルート 10765.5 +195.5（ +1.8%）
5位 <9107> 川崎汽 2565 +45.0（ +1.8%）
6位 <7912> 大日印 2813.8 +43.3（ +1.6%）
7位 <8053> 住友商 7208 +109（ +1.5%）
8位 <6752> パナＨＤ 3754.9 +54.9（ +1.5%）
9位 <8252> 丸井Ｇ 2767.1 +39.1（ +1.4%）
10位 <5714> ＤＯＷＡ 10444.5 +144.5（ +1.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2235 -48.0（ -2.1%）
2位 <8801> 三井不 1503 -27.5（ -1.8%）
3位 <4062> イビデン 22620 -380（ -1.7%）
4位 <9005> 東急 1580 -17.0（ -1.1%）
5位 <4578> 大塚ＨＤ 11590.5 -124.5（ -1.1%）
6位 <5801> 古河電 51601 -459（ -0.9%）
7位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5909.8 -48.2（ -0.8%）
8位 <5019> 出光興産 1387.4 -11.1（ -0.8%）
9位 <8031> 三井物 5250 -40（ -0.8%）
10位 <6361> 荏原 5642.1 -40.9（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8141> 新光商 1979 +404（ +25.7%）
2位 <9763> 丸建リース 1538 +288（ +23.0%）
3位 <4627> ナトコ 1989 +251（ +14.4%）
4位 <4369> トリケミカル 4300 +530（ +14.1%）
5位 <3624> アクセルＭ 65 +7（ +12.1%）
6位 <4487> スペースマ 267 +28（ +11.7%）
7位 <3777> 環境フレンド 72 +5（ +7.5%）
8位 <4022> ラサ工 2100 +136（ +6.9%）
9位 <3547> ユニシアＨＤ 1800 +112（ +6.6%）
10位 <4707> キタック 345 +21（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6347> プラコー 229 -43（ -15.8%）
2位 <9331> キャスター 687.2 -84.8（ -11.0%）
3位 <6173> アクアライン 12 -1（ -7.7%）
4位 <6230> ＳＡＮＥＩ 2141 -122（ -5.4%）
5位 <6977> 抵抗器 1323 -67（ -4.8%）
6位 <6824> 新コスモス 4599.5 -230.5（ -4.8%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 7.7 -0.3（ -3.7%）
8位 <7906> ヨネックス 2280 -82（ -3.5%）
9位 <8894> レボリュー 25.1 -0.9（ -3.5%）
10位 <3719> ＡＩストーム 208 -7（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8035> 東エレク 53861 +1441（ +2.7%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 3481.9 +69.9（ +2.0%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 358 +7（ +2.0%）
4位 <6098> リクルート 10765.5 +195.5（ +1.8%）
5位 <9107> 川崎汽 2565 +45.0（ +1.8%）
6位 <7912> 大日印 2813.8 +43.3（ +1.6%）
7位 <8053> 住友商 7208 +109（ +1.5%）
8位 <6752> パナＨＤ 3754.9 +54.9（ +1.5%）
9位 <8252> 丸井Ｇ 2767.1 +39.1（ +1.4%）
10位 <5714> ＤＯＷＡ 10444.5 +144.5（ +1.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 2235 -48.0（ -2.1%）
2位 <8801> 三井不 1503 -27.5（ -1.8%）
3位 <4062> イビデン 22620 -380（ -1.7%）
4位 <9005> 東急 1580 -17.0（ -1.1%）
5位 <4578> 大塚ＨＤ 11590.5 -124.5（ -1.1%）
6位 <5801> 古河電 51601 -459（ -0.9%）
7位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5909.8 -48.2（ -0.8%）
8位 <5019> 出光興産 1387.4 -11.1（ -0.8%）
9位 <8031> 三井物 5250 -40（ -0.8%）
10位 <6361> 荏原 5642.1 -40.9（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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