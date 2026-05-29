「まちぼうけ」シリーズがめじるしアクセサリーに!「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」を2026年5月 第5週 より発売する。全5種で価格は300円。
2026年5月 第5週 発売「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」(全5種・300円)
「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まったフィギュアシリーズ「まちぼうけ」をめじるしアクセサリー仕様にしたアイテム。今回は「パンの場合」として、食パンや目玉焼きトースト、チョココロネといったパンがモチーフとなっている。傘の取っ手やポーチなど、いろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる便利なカニカン付きのチャームだ。
○ラインナップ
食パン
目玉焼きトースト
チョココロネ
メロンパン
フランスパン
食パン
目玉焼きトースト
チョココロネ
メロンパン
フランスパン
2026年5月 第5週 発売「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」(全5種・300円)
「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まったフィギュアシリーズ「まちぼうけ」をめじるしアクセサリー仕様にしたアイテム。今回は「パンの場合」として、食パンや目玉焼きトースト、チョココロネといったパンがモチーフとなっている。傘の取っ手やポーチなど、いろいろな持ち物に“めじるし”をつけられる便利なカニカン付きのチャームだ。
○ラインナップ
食パン
目玉焼きトースト
チョココロネ
メロンパン
フランスパン
食パン
目玉焼きトースト
チョココロネ
メロンパン
フランスパン