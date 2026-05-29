セ・パ交流戦

プロ野球、ソフトバンクの周東佑京外野手が28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦で圧巻の守備を見せ、ファンを沸かせた。自慢の俊足を生かしジャンピングキャッチ。チームのピンチを救うプレーに感嘆の声が広がっている。

圧巻の好守だった。5-4とリードした6回2死二塁の場面。巨人の代打ティマが放った打球は右中間へ。中堅手の周東は一気に加速。フェンスを背に左手を大きく伸ばし、グラブの先端でボールを捕らえた。体勢を崩しながらも完璧に収めると手を叩いて喜びを露わに。場内は大歓声に包まれた。

DAZNベースボール公式Xが「周東佑京にしか捕れない あまりにも速すぎる この俊足と守備範囲には脱帽」とつづって実際の映像を公開。ファンから反響が寄せられている。

「これは周東佑京にしか取れない これが20億の守備！」

「今12球団で1番センター守備上手い周東」

「抜けたら同点。周東がセンターなのは、心強い！」

「かっけぇぇぇ スーパーマンじゃん」

「野球ゲームでも追いつかないよ」

「守備範囲に関しては歴代でもトップのセンターだと思ってる」

「周東のこの守備マジで異次元だわ…！」

「あの守備範囲はもう異次元すぎる」

30歳の周東は内野手出身ながら外野転向後、守備力が飛躍的に向上。俊足を生かした広大な守備範囲と打球判断の良さが光り、チームの外野の要として活躍を続けている。

ソフトバンクは8-4で勝利し、巨人との3連戦で勝ち越し。29日からは本拠地で広島との3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）