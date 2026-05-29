バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は400円。

2026年5月 第5週 発売「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」(全6種・400円)

「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」は、ポケプラ風のミニフィギュアがブリスターチャームになって新登場。台紙もポケプラのパッケージ風デザインだ。

○ラインナップ

ピカチュウ

イーブイ

ミュウ

フシギダネ

ヒトカゲ

ゼニガメ

ピカチュウ

イーブイ

ミュウ

フシギダネ

ヒトカゲ

ゼニガメ