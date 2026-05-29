包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる――あの＆鈴木福『惡の華』夏祭りの事件は“愛の告白”であり“SOS”だった
●溜め込んだ思いを絶叫「クソムシども!」
少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第8話が、28日に放送された。
そこで今回は、中学生編のおさらいと、夏祭り事件が意味するもの。そして高校生編に入る今話から晴れて、登場する中西アルノについて考える。
(左から)あの、鈴木福 (C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
○【第8話あらすじ】いよいよ高校生編がスタート
夏祭り当日、やぐらの上で、1本の包丁を2人で持ち、大衆に突き出し叫び始める仲村(あの)と春日(鈴木)。警察が駆けつけるも、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、「クソムシども!」と溜め込んだ思いを絶叫し続ける。
だが、ライターを持ち決意を固めた時、突如、仲村が春日をやぐらから突き落とす。「春日くん、バイバイ」──そうして自身に火をつけようとした仲村を、仲村の父(堀部圭亮)が取り押さえる。なすすべなく、泣き叫ぶ仲村だが…。
それから3年の月日が流れ、春日は高校生になっていた。祭り計画失敗と仲村を失ったショックで、旧友となじめない春日。そんなある日、春日は旧友たちからカラオケに誘われる。そこには学年のマドンナである常磐(中西アルノ)もいた。しかし、一向に盛り上がれない春日に、常磐は「暗いね、キミ」と言われてしまう。
その帰り道。春日は不良たちが道端で食べていたおでんを踏んでしまう。そのまま路地に連れて行かれてボコボコに殴られる春日。だが春日は言う。「楽しそうだなお前ら」。そしてこう続ける。「俺はな、あの時、死んだんだよ。何もかも失って。でも、こうやって生きてる。無様に息してるんだ。(中略)なあ、教えてくれよ。どうやったらそんな恥ずかしげもなく生きていけるんだ。なあ。クソムシども」と。
さらなる暴行を加えられ、ヨロヨロしながら家路につく春日。だが、その途中で本屋が目に入る。そして店内には、あのボードレールの詩集『惡の華』を読む少女の姿が。それは、なんと、マドンナ・常磐だった──。
○「普通の世界」と「向こう側」とは?
まず前提として、詩人ボードレールは、泥と腐臭に満ちた都市の中に「美」と「悪」の混在を見た詩人である。その詩集『惡の華』は、都市の汚さ、悪徳、死体、娼婦、退廃、憂鬱――つまり、醜いものを、美しい詩という形式で書かれた本だと理解してもらっていい。
そこで冒頭の夏祭り事件だ。あれは、単なる中学生の「暴走」や「中二病的反抗」ではなかった。それは、春日と仲村が、自分たちの内面の地獄を町中にさらけ出そうとした儀式とは言えないだろうか。
中学生編を貫くテーマは一貫して、「普通の世界」と「向こう側」の対立だった。春日はボードレールの『惡の華』を愛読し、自分の中にある説明のつかない違和感や欲望を、「文学を理解する特別な自分」という物語で包み込もうとしていた。文学という"知"を免罪符に、自分の醜さから目を逸らし続けた男だ。
一方、仲村は最初から「この町も人間もクソムシ」と知っていた。彼女の眼には、社会のすべてが"人間性"という名の偽善の皮をかぶって映った。仲村にとっての「向こう側」とは、その皮を剥いだ先にある場所――社会規範の外側、剥き出しの欲望と醜さだけが息をする世界だ。仲村は理屈ではなく、感覚でそれを理解していた。そこで見つけたのが、春日という"本物"だった。
仲村に発見され、次々と醜さを暴かれていった春日は、やがて奇妙な解放感を覚えていく。ずっと文学の鎧の下に封じ込めていた怪物を、仲村が引きずり出すたびに、何かが軽くなっていったからだ。
これは単なる共依存とは違う。春日が仲村に感じたのは、もっと根源的な憧憬だった。自分でも直視できなかった内面の怪物を、恐れずに正面から見てくれた存在。自分でも持て余していた思春期の痛みを、初めて共有できた相手。仲村とはそういう人間だった。
●なぜ儀式の場が夏祭りだったのか
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
では、その儀式の場がなぜ、夏祭りだったのかも考えてみたい。夏祭りとは、地域共同体の祝祭だ。家族がいて、友達がいて、恋人がいて、みんなで笑う。それは仲村と春日が「ニセモノ」と感じ続けてきた、“普通の幸せ”の最も純粋な結晶だった。2人が否定したかったのは、その幸せの自明性。誰も疑わず、誰も問わず、ただ笑って花火を見上げる――その無邪気さの奥に潜む偽善の構造を、2人はどうしても許せなかった。
そして、やぐらに登った意味はこうではないだろうか。やぐらは祭りの中心であり、共同体の心臓部。そこに登り、包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる。これは、「お前たちが信じている幸せは、全部嘘だ」という宣戦布告に他ならない。春日にとっては、体操着窃盗以前から抱えていた欲望と自己嫌悪、「向こう側」へ行けなかった失敗、佐伯への裏切り――すべての蓄積がここで爆発した結果だ。
そして焼身未遂は、「向こう側」へ行けなかった自分たちも、つまるところ“クソムシ”に過ぎなかった――その事実を焼き尽くし、それでもなお世界に自分たちの存在を刻みつけようとする、浄化の儀式であり、2人なりの愛の告白だった。
しかし、それは未遂に終わった。自分の醜さを世界に見せつけ、それでも理解されたいと叫んだ思春期の絶叫が、社会へ届かなかった。祭りのけん騒の中で、ただ制圧され、消えていった。ゆえに春日の心は再び闇へと堕ちる。2人が叫んだのは憎悪ではない。誰にも見つけてもらえなかった人間の、あまりにも孤独なSOSだったのだから──。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
○常磐文という“救済”、そして中西アルノという選択
中学生編が終わり、いよいよ高校生編が始まった。ドラマでは説明されていないが、本作は漫画家・押見修造氏の原作にかなり忠実であるため、ドラマ中でも町を引っ越したことになる。
ここでいよいよ、乃木坂46の中西アルノが登場した。中西が演じるのは、学園のマドンナである常磐文である。原作では、この常磐がかなり重要なキーパーソンとなる。そして実際、原作通り、春日は、本屋でボードレールの『惡の華』を読む常磐を発見する。
X(Twitter)では、中西の出演を待ち望んでいたファンから「やっと登場か!」「やっと中西アルノが見られる」「メンバーの中にいると忘れがちだけど、やっぱり可愛い」「アルノちゃんが闇や毒を感じるキャラを演じるのが楽しみ」「可愛すぎて内容が入ってこない」「可愛いけど目の奥に影があるのがいい」と、かなり話題になっている。
原作における常磐文は、一見すると"仲村の対極"に置かれた存在だ。仲村が「世界を否定する怒り」を体現するなら、常磐は「世界を肯定しようとする意志」を持つ。だが、それは単純な"癒やし系ヒロイン"ではない。
常磐もまた、人間の暗部から目を逸らさず、それでも他者とつながろうとする覚悟を持った人間として描かれている。春日にとって常磐は、仲村が「向こう側」への扉だったとすれば、「こちら側」に引き戻そうとする、もう一本の手だ。この2人の女性の間で引き裂かれることが、高校生編における春日の本質的な苦悩となる。
そのキャスティングとして、中西アルノは実に興味深い。アイドルグループのメンバーでありながら、彼女からは、どこか陰のある静けさを感じさせる。
ファンのコメントにあった「目の奥に影がある」という言葉は、おそらくキャスティングの核心を突いている。常磐文という役は、表面の清潔感と内面の深さが同居していなければ成立しない。中西が持つ、アイドルとしてのかわいらしさと、その奥にある翳(かげ)りのようなもの――そのアンビバレンスが、常磐文という人物の二重性と、奇妙なほど重なる。
夏祭りの炎が消え、春日の絶叫が社会に届かなかったあの夜から、物語は新しい問いを立てる。「向こう側」へ行けなかった人間は、どこへ向かうのか。常磐文は、その問いに対する最初の光なのかもしれない。そして中西アルノが、その光の中にどれだけ影を宿せるのか。高校生編の見どころは、まさにそこにある。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第8話が、28日に放送された。
そこで今回は、中学生編のおさらいと、夏祭り事件が意味するもの。そして高校生編に入る今話から晴れて、登場する中西アルノについて考える。
(左から)あの、鈴木福 (C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
夏祭り当日、やぐらの上で、1本の包丁を2人で持ち、大衆に突き出し叫び始める仲村(あの)と春日(鈴木)。警察が駆けつけるも、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、「クソムシども!」と溜め込んだ思いを絶叫し続ける。
だが、ライターを持ち決意を固めた時、突如、仲村が春日をやぐらから突き落とす。「春日くん、バイバイ」──そうして自身に火をつけようとした仲村を、仲村の父(堀部圭亮)が取り押さえる。なすすべなく、泣き叫ぶ仲村だが…。
それから3年の月日が流れ、春日は高校生になっていた。祭り計画失敗と仲村を失ったショックで、旧友となじめない春日。そんなある日、春日は旧友たちからカラオケに誘われる。そこには学年のマドンナである常磐(中西アルノ)もいた。しかし、一向に盛り上がれない春日に、常磐は「暗いね、キミ」と言われてしまう。
その帰り道。春日は不良たちが道端で食べていたおでんを踏んでしまう。そのまま路地に連れて行かれてボコボコに殴られる春日。だが春日は言う。「楽しそうだなお前ら」。そしてこう続ける。「俺はな、あの時、死んだんだよ。何もかも失って。でも、こうやって生きてる。無様に息してるんだ。(中略)なあ、教えてくれよ。どうやったらそんな恥ずかしげもなく生きていけるんだ。なあ。クソムシども」と。
さらなる暴行を加えられ、ヨロヨロしながら家路につく春日。だが、その途中で本屋が目に入る。そして店内には、あのボードレールの詩集『惡の華』を読む少女の姿が。それは、なんと、マドンナ・常磐だった──。
○「普通の世界」と「向こう側」とは?
まず前提として、詩人ボードレールは、泥と腐臭に満ちた都市の中に「美」と「悪」の混在を見た詩人である。その詩集『惡の華』は、都市の汚さ、悪徳、死体、娼婦、退廃、憂鬱――つまり、醜いものを、美しい詩という形式で書かれた本だと理解してもらっていい。
そこで冒頭の夏祭り事件だ。あれは、単なる中学生の「暴走」や「中二病的反抗」ではなかった。それは、春日と仲村が、自分たちの内面の地獄を町中にさらけ出そうとした儀式とは言えないだろうか。
中学生編を貫くテーマは一貫して、「普通の世界」と「向こう側」の対立だった。春日はボードレールの『惡の華』を愛読し、自分の中にある説明のつかない違和感や欲望を、「文学を理解する特別な自分」という物語で包み込もうとしていた。文学という"知"を免罪符に、自分の醜さから目を逸らし続けた男だ。
一方、仲村は最初から「この町も人間もクソムシ」と知っていた。彼女の眼には、社会のすべてが"人間性"という名の偽善の皮をかぶって映った。仲村にとっての「向こう側」とは、その皮を剥いだ先にある場所――社会規範の外側、剥き出しの欲望と醜さだけが息をする世界だ。仲村は理屈ではなく、感覚でそれを理解していた。そこで見つけたのが、春日という"本物"だった。
仲村に発見され、次々と醜さを暴かれていった春日は、やがて奇妙な解放感を覚えていく。ずっと文学の鎧の下に封じ込めていた怪物を、仲村が引きずり出すたびに、何かが軽くなっていったからだ。
これは単なる共依存とは違う。春日が仲村に感じたのは、もっと根源的な憧憬だった。自分でも直視できなかった内面の怪物を、恐れずに正面から見てくれた存在。自分でも持て余していた思春期の痛みを、初めて共有できた相手。仲村とはそういう人間だった。
●なぜ儀式の場が夏祭りだったのか
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
では、その儀式の場がなぜ、夏祭りだったのかも考えてみたい。夏祭りとは、地域共同体の祝祭だ。家族がいて、友達がいて、恋人がいて、みんなで笑う。それは仲村と春日が「ニセモノ」と感じ続けてきた、“普通の幸せ”の最も純粋な結晶だった。2人が否定したかったのは、その幸せの自明性。誰も疑わず、誰も問わず、ただ笑って花火を見上げる――その無邪気さの奥に潜む偽善の構造を、2人はどうしても許せなかった。
そして、やぐらに登った意味はこうではないだろうか。やぐらは祭りの中心であり、共同体の心臓部。そこに登り、包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる。これは、「お前たちが信じている幸せは、全部嘘だ」という宣戦布告に他ならない。春日にとっては、体操着窃盗以前から抱えていた欲望と自己嫌悪、「向こう側」へ行けなかった失敗、佐伯への裏切り――すべての蓄積がここで爆発した結果だ。
そして焼身未遂は、「向こう側」へ行けなかった自分たちも、つまるところ“クソムシ”に過ぎなかった――その事実を焼き尽くし、それでもなお世界に自分たちの存在を刻みつけようとする、浄化の儀式であり、2人なりの愛の告白だった。
しかし、それは未遂に終わった。自分の醜さを世界に見せつけ、それでも理解されたいと叫んだ思春期の絶叫が、社会へ届かなかった。祭りのけん騒の中で、ただ制圧され、消えていった。ゆえに春日の心は再び闇へと堕ちる。2人が叫んだのは憎悪ではない。誰にも見つけてもらえなかった人間の、あまりにも孤独なSOSだったのだから──。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
○常磐文という“救済”、そして中西アルノという選択
中学生編が終わり、いよいよ高校生編が始まった。ドラマでは説明されていないが、本作は漫画家・押見修造氏の原作にかなり忠実であるため、ドラマ中でも町を引っ越したことになる。
ここでいよいよ、乃木坂46の中西アルノが登場した。中西が演じるのは、学園のマドンナである常磐文である。原作では、この常磐がかなり重要なキーパーソンとなる。そして実際、原作通り、春日は、本屋でボードレールの『惡の華』を読む常磐を発見する。
X(Twitter)では、中西の出演を待ち望んでいたファンから「やっと登場か!」「やっと中西アルノが見られる」「メンバーの中にいると忘れがちだけど、やっぱり可愛い」「アルノちゃんが闇や毒を感じるキャラを演じるのが楽しみ」「可愛すぎて内容が入ってこない」「可愛いけど目の奥に影があるのがいい」と、かなり話題になっている。
原作における常磐文は、一見すると"仲村の対極"に置かれた存在だ。仲村が「世界を否定する怒り」を体現するなら、常磐は「世界を肯定しようとする意志」を持つ。だが、それは単純な"癒やし系ヒロイン"ではない。
常磐もまた、人間の暗部から目を逸らさず、それでも他者とつながろうとする覚悟を持った人間として描かれている。春日にとって常磐は、仲村が「向こう側」への扉だったとすれば、「こちら側」に引き戻そうとする、もう一本の手だ。この2人の女性の間で引き裂かれることが、高校生編における春日の本質的な苦悩となる。
そのキャスティングとして、中西アルノは実に興味深い。アイドルグループのメンバーでありながら、彼女からは、どこか陰のある静けさを感じさせる。
ファンのコメントにあった「目の奥に影がある」という言葉は、おそらくキャスティングの核心を突いている。常磐文という役は、表面の清潔感と内面の深さが同居していなければ成立しない。中西が持つ、アイドルとしてのかわいらしさと、その奥にある翳(かげ)りのようなもの――そのアンビバレンスが、常磐文という人物の二重性と、奇妙なほど重なる。
夏祭りの炎が消え、春日の絶叫が社会に届かなかったあの夜から、物語は新しい問いを立てる。「向こう側」へ行けなかった人間は、どこへ向かうのか。常磐文は、その問いに対する最初の光なのかもしれない。そして中西アルノが、その光の中にどれだけ影を宿せるのか。高校生編の見どころは、まさにそこにある。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら