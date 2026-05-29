包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる――あの＆鈴木福『惡の華』夏祭りの事件は“愛の告白”であり“SOS”だった

包丁を掲げ、叫び、灯油を浴びる――あの＆鈴木福『惡の華』夏祭りの事件は“愛の告白”であり“SOS”だった