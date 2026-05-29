4人組ガールズグループQWER（キューダブリューイーアール）が「5月第4週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した5月第4週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の5月第4週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当投票でQWERはファン投票4752票とストリーミング0．2％を記録して合計27．1％の支持を得て週間首位に立った。

続いてBTS（防弾少年団）はファン投票2002票とストリーミング0．7％で合計12．1％の支持を受けて月間チャートに進出し、3位はファン投票1402票とストリーミング1％で合計8．9％の支持を受けたDAY6（デイシックス）がランクインした。

QWER（チョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨン）は23日には音楽フェスティバル「PEAK FESTIVAL 2026」、24日には「2026 Asia Motorsports Carnival X Park Music Festival」のステージに立った。QWERは4枚目のミニアルバムのタイトル曲『CEREMONY』をはじめ、『Discord』『T．B．H（悩み中毒）』『FAKE IDOL』などのパフォーマンスをライブで公開し、会場を熱狂させた。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。