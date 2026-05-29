アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙企業ブルーオリジンが開発中の大型ロケット「ニューグレン」が、米フロリダ州の発射台で試験中に爆発したと、ロシア国営のリア・ノボスティ通信が28日（現地時間）報じた。

ブルーオリジンは同日、X（旧ツイッター）にロケット試験中に「異常事態」が発生したとし、「すべての従業員の安全が確認された。詳細が把握されしだい追加の情報を共有する」と投稿した。

同日に公開された映像には発射台周辺が巨大な炎に包まれる場面が映っていた。

ジェフ・ベゾス氏は事故直後、Xに「正確な原因はまだ分からないが、すでに原因究明作業に着手した」と明らかにした。

「ニューグレン」はブルーオリジンが長年開発を続けてきた大型の再利用可能ロケット。イーロン・マスク氏の宇宙企業スペースXの「ファルコン9」や「スターシップ」に対抗する次世代発射体と評価されてきた。

現在、スペースXが同分野の先頭を走っているが、ブルーオリジンは高さ約98メートルの超大型ロケット「ニューグレン」で容積の大きい貨物を運搬できるという独自の強みを打ち出している。

「ニューグレン」は来週、アマゾンの低軌道（LEO）インターネット用通信衛星を搭載して打ち上げられる予定だった。