【あすから】ユ・ジテ、不可解な飛行機事故で家族を失う… 韓国ドラマ『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のユ・ジテが出演する韓国ドラマ『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』（全16話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週土・日 深0：10〜）。
【画像】『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』ビジュアル
同作は、『グッドワイフ〜彼女の決断〜』のユ・ジテ、『偉大な誘惑者』のウ・ドファンが主演する、愛する人を失った主人公が巨大な闇に立ち向かうクライム・サスペンス。保険金詐欺を摘発するダークヒーローを描き、韓国で同時間帯視聴率1位を記録した話題作。
不可解な飛行機事故で家族を失ったガンウ（ユ・ジテ）、同じ事故で兄を亡くしたミンジュン（ウ・ドファン）、詐欺師に父を殺されたハリ（リュ・ファヨン）など悲しみを抱えるメンバーたちが悪と戦う中で傷を癒していくヒューマンストーリー。ハリ（リュ・ファヨン）＆ミンジュン（ウ・ドファン）が繰り広げる大人の恋の駆け引きにもハラハラ・ドキドキ。
『適齢期惑々ロマンス〜お父さんが変!?〜』のリュ・ファヨンのほか、『マウス〜ある殺人者の系譜〜』のチョ・ジェユン、『思いっきりハイキック！』のキム・ヘソンも出演している。
■あらすじ
ある日、4階建ての建物が崩壊した。建築業者アン・チフンは保険金23億ウォンを請求するが、手抜き工事による崩壊だと直感した私設保険調査チーム マッド・ドッグ チーム長 チェ・ガンウ（ユ・ジテ）はこの事件に参入することに。
■演出：ファン・ウィギョン
■脚本：キム・スジン
■キャスト：ユ・ジテ、ウ・ドファン、リュ・ファヨン、チョ・ジェユン、キム・ヘソン、ホン・スヒョン、チャン・ヒョクジン、チェ・ウォニョン ほか
【画像】『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』ビジュアル
同作は、『グッドワイフ〜彼女の決断〜』のユ・ジテ、『偉大な誘惑者』のウ・ドファンが主演する、愛する人を失った主人公が巨大な闇に立ち向かうクライム・サスペンス。保険金詐欺を摘発するダークヒーローを描き、韓国で同時間帯視聴率1位を記録した話題作。
『適齢期惑々ロマンス〜お父さんが変!?〜』のリュ・ファヨンのほか、『マウス〜ある殺人者の系譜〜』のチョ・ジェユン、『思いっきりハイキック！』のキム・ヘソンも出演している。
■あらすじ
ある日、4階建ての建物が崩壊した。建築業者アン・チフンは保険金23億ウォンを請求するが、手抜き工事による崩壊だと直感した私設保険調査チーム マッド・ドッグ チーム長 チェ・ガンウ（ユ・ジテ）はこの事件に参入することに。
■演出：ファン・ウィギョン
■脚本：キム・スジン
■キャスト：ユ・ジテ、ウ・ドファン、リュ・ファヨン、チョ・ジェユン、キム・ヘソン、ホン・スヒョン、チャン・ヒョクジン、チェ・ウォニョン ほか