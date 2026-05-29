お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。野菜嫌いの長女・こうめちゃんが給食で絶賛したというメニューを夕食に作ったことを報告した。

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この日、小原は「こないだの給食はカレーうどんだったらしくてこうめちゃんが、こうめ、おかわりしたよ！と教えてくれました」と明かし、さらに「『にんじんも2回おかわりした！』」と報告されたことを説明。「野菜嫌いなこうめちゃんからのまさかの発言にびつのくり!!!」（原文ママ）と驚いた心境をつづった。

そのメニューは「にんじんしりしり」だったといい「昨夜さっそく 家でも作ってみました！」と報告。夕食に作ったにんじんしりしりを公開し「ほんまに、これはむちゃ食べる！メインのおかずなんて（ちなみに手羽元煮）目もくれずご飯にのっけてしりしり もりもりおかわり！」と、こうめちゃんが夢中で食べる様子を明かした。

続けて「レパートリーが少ないお母さんなので 給食よ本当にありがとう！」と感謝を述べ「これからも給食の感想を参考に、家でのレパートリーを増やそうと思います」と意気込みをコメント。最後に、次男・誠八くんが「にんじんしりしり」を「にんじんふりふりと言ってました」とお茶目なエピソードを紹介し、ブログを締めくくった。