元巨人投手桑田真澄氏の次男でタレントのMatt Rose（31）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父桑田真澄氏のアドバイスもあって1カ月半で約18キロ痩せたことを明かした。

「自分流のダイエット方法ある、っぽい」との番組からの質問に「○」の札を掲げたMattは「元々82キロあって…183センチで、けっこうぷよぷよしちゃっていて、身長があるのでなんとなくカバーできていた服を着ちゃえば」と見た目には目立っていなかったと話した。そして「ミラノコレクションを昨年9月に見にいくってなったときに衣装を先にいただくんですけど、それが入らなくて、コレ、やばい、と思って、自分では（体重は）67キロぐらいと思っていた。大学生のときに64キロだったので、2キロぐらい（太った）かなと思ったら82キロになっていて、エ〜ッて（体重計を）4回ほど見直した」と驚いてしまったと話した。

Mattは「毎日ジムに行って、2日一回エステに行って」とダイエットを始めたことを告白した。結局「1カ月半で18キロやせて、プラスそのあと2キロやせて、全部で20キロやせた。今、62キロです」と話した。

MCハライチ澤部佑が「具体的にはお父さまからどういったアドバイスを受けた」と質問された。Mattは「最初、僕、走ればいいと思って、40分ぐらいずっと走っていた。そうしたら停滞期に入った。（体重が）落ちにくくなった。そのときに（父親に）聞いたのが『歩いた方がいい』って言われて…走ると、ここにも（ももの付近をさすりながら）筋肉がつくし、で、疲れるし、そのあと筋トレもなんかできないので、歩いた方が脂肪を燃焼してくれて、歩くのも20分でぜんぜんいい。ちょっと早歩きみたいな感じで」と説明した。澤部が「そのあと筋トレもやる？」と聞いてきた。

Mattは「（筋肉を）あんまり大きくはしたくないので、引き締める、っていう感じで」と付け加えた。